Офіційно: серіал за всесвітом God of War вийде на Amazon Prime Video

Сервіс Amazon Prime Video офіційно підтвердив чутки про знімання серіалу God of War. Нагадаємо, ще в березні ресурс Deadline повідомив, що Amazon веде переговори про створення серіалу щодо популярної ігрової франшизи.

«Серіал розповідає про Кратоса, бога війни, який вигнав себе зі свого просоченого кров’ю минулого в Стародавній Греції та назавжди повісив свою зброю в скандинавському царстві Мідгард. Коли його кохана дружина вмирає, Кратос вирушає в небезпечну подорож зі своїм відчуженим сином, щоб розсіяти її порох із найвищої вершини — останнє бажання його дружини. Незабаром Кратос розуміє, що подорож — це замаскована епічна пригода, яка перевірить узи між батьком і сином і змусить Кратоса боротися з новими богами та монстрами за долю світу», – йдеться у синопсисі нового серіалу.

Президент Sony Pictures Television Studios Кетрін Поуп заявив, що серіал буде бойовиком. Однак поки що не уточнюється його акторський склад та терміни початку показу. Опублікований постер говорить лише, що сервіс Prime Video замовив серіал, але не уточнюється, чи вже почалося знімання. За даними Deadline, шоу буде доступне у більш ніж у 240 країнах та територіях.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Корі Барлог – режисер God of War 2018 року та творчий керівник God of War Ragnarok – є одним із виконавчих продюсерів нового серіалу. Він написав у Twitter, що «мине якийсь час», перш ніж ми дізнаємося більше відомостей.

Джерело: The Verge