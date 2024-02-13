Amazon Prime Video відтепер пропонує Dolby Vision і Atmos лише за доплату у $2,99/місяць

Наразі відео- та аудіотехнології Dolby доступні у тарифі без реклами.

Amazon офіційно підтвердила, що стандартна передплата на Prime Video не включає Dolby Vision і Atmos. 29 січня компанія запустила рекламу на сервісі — позбавитись від неї можна за $2,99/місяць (ці кошти також оплачують підтримку технології об’ємного звучання та відтворення відео з розширеним динамічним діапазоном (HDR) — в іншому випадку функція не буде доступна).

В компанії причини видалення не пояснили, але оскільки Dolby стягує ліцензійні збори за Dolby Vision і Dolby Atmos, Android Authority припускає, що Amazon, можливо, захоче уникнути сплати на нижчому рівні передплати. Натомість компанія може просувати HDR10+ як відкритий і безоплатний стандарт.

Початково Amazon Prime Video була доступна як частина загальної передплати на Amazon Prime (ціна $15 на місяць чи $139 на рік у США). Нині компанія пропонує й окрему передплату на стримінговий сервіс — за $8,99 на місяць в США, тож можна говорити про 28% підвищення ціни.

Раніше тарифи з рекламою запустили Netflix і Disney+, і нині Apple TV+ залишається єдиною великою стримінговою платформою, яка використовує чисту модель передплати.

До речі, Amazon через запуск реклами вже отримала груповий позов на $5 млн, в якому стверджується, що компанія порушила умови контракту та закони про захист прав споживачів. Наразі у Prime Video — понад 100 млн передплатників.