Творці "Простір" готують нову космічну сагу для Prime Video — і вона базується на біблійному сюжеті

Команда, яка стояла за одним із найсильніших науково-фантастичних серіалів останніх років — “Простір” — береться за новий проєкт. Цього разу мова про екранізацію книжкової серії “Війна полоненого” / The Captive’s War, яка, що цікаво, натхненна біблійною історією.





Основою для серіалу стануть книги авторів Деніел Абрахам і Тай Франк — саме вони створили й цикл “Простір” під псевдонімом Джеймс С. А. Корі. Важливо, що обидва автори виступають виконавчими продюсерами нового серіалу, а це підвищує шанси на точну адаптацію першоджерела.

До проєкту також долучилися знайомі імена. Шоуранером став Нарен Шанкар, а режисером — Брек Айснер, які вже працювали над серіалом “Простір”. Такий склад команди натякає, що нова кінорозповідь не буде експериментом “наосліп”.

Сюжет “Війна полоненого” — з біблійним корінням

Серія “Війна полоненого” значною мірою спирається на Книгу пророка Даниїла. За словами Тая Франка, ідея виникла як науково-фантастичне переосмислення цієї історії. Його зацікавив парадокс: людина втрачає дім і культуру, але змушена працювати на тих, хто це зруйнував.





Деніел Абрахам додає ще один пласт. Він порівнює історію не лише з біблійним текстом, а й із “1984” Джорджа Орвелла. Йдеться про життя всередині авторитарної системи, де людина намагається зберегти власну ідентичність, навіть будучи повністю підконтрольною імперії.

На відміну від “Простір”, який робив ставку на більш “приземлену” наукову фантастику і фокусувався на людях, “Війна полоненого” зміщує центр уваги. Тут ключову роль відіграють не-людські цивілізації та їхній погляд на людство.

Автори свідомо відмовилися від класичного сценарію масштабної війни людей і прибульців. Замість цього історія досліджує інший тип протистояння — тихий, непоказний спротив. Не героїчний і гучний, а складний і глибоко людяний.

Ще одна відмінність полягає у загальному тоні. Якщо “Простір” порівнюють із роботами Артура Кларка, Альфреда Бестера і Ларрі Нівен, то новий проєкт ближчий до масштабних ідей на кшталт “Дюна” чи “Ліва рука темряви”. Це означає більш далекий у часі світ і значно ширшу філософську рамку.

Новий серіал від творців “Простір” виглядає як спроба зробити крок далі: менше космічних баталій, більше ідей про владу, ідентичність і виживання. Якщо команда збереже баланс, як у попередньому проєкті, Prime Video може отримати ще одну сильну науково-фантастичну історію — але вже зовсім іншого масштабу.

Джерело: screenrant