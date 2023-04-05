Amazon звільняє понад 100 співробітників зі своїх ігрових підрозділів

В Amazon продовжується хвиля скорочень персоналу. На додаток до нещодавнього звільнення 18 тис. співробітників, за якими наступило чергове звільнення 9 тис. осіб, тепер без роботи залишаться ще «трохи більше» 100 співробітників ігрових підрозділів. Це випливає із внутрішньої записки віцепрезидента ігрового напряму Amazon Крістофа Хартманна.

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Скорочення торкнуться Prime Gaming, Game Growth та студію Amazon Games у Сан-Дієго. Крім того, Amazon перенаправляє співробітників на проєкти, які відповідають її «стратегічній меті», говорить керівник. За наявною інформацією, в Amazon Games налічувалося понад 1000 працівників. Таким чином, йдеться про скорочення приблизно 10% персоналу.

Разом з тим Хартманн повідомив, що команди в Ірвіні (розробляє онлайн-RPG New World) та Монреалі (працює над неоголошеним проєктом) продовжуватимуть зростати. Видавничі зусилля Amazon також розширюватимуться. Звільнені співробітники вже повідомлені та отримають вихідну допомогу, допомогу по хворобі та оплачений час для пошуку нової роботи.

Компанія не уточнила причин звільнень. У своїй записці Хартманн каже, що скорочення відбулися після того, як Amazon зіставила свої проєкти зі своїми «довгостроковими цілями».

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Поки що зусилля Amazon із розробки ігор не мали успіху. Зараз компанія пропонує лише гру New World, запуск якої супроводжувався проблемами та перенесеннями. Безплатний шутер Crucible був закритий за кілька місяців після початку закритого бета-тестування. Джон Смедлі, ветеран Sony Online Entertainment, який 6 років керував студією Amazon Games у Сан-Дієго, заявив у січні, що залишить компанію після перехідного періоду.

Джерело: Engedget