Будуть великі проблеми: екс-розробник AMD відповів мемом на питання щодо FSR 4 для RDNA 2 та 3

Колишній керівник відділу розробки FSR в AMD Колін Райлі відповів мемом на питання, чому компанія досі не зробила FSR 4 доступною для відеокарт на RDNA 2 та 3.





AMD випустила FSR 4 понад рік тому разом з лінійкою відеокарт Radeon RX 9000. Однак в компанії досі не пояснили, чому останнє покоління апскейлера досі не адаптоване під відеокарти минулих поколінь з архітектурою RDNA 2 та 3. Зокрема, NVIDIA зберігає доступність останніх версій DLSS для кількох попередніх поколінь власних відеокарт. AMD ж навіть не забезпечила доступність FSR 4 для попередньої лінійки Radeon RX 7000.

AMD питали про це багато разів, однак компанія ніколи не заявляла про випуск версії INT8 для FSR 4 на GPU з RDNA 2 та 3. Сумісність INT8 FSR 4 з попередніми сімействами відеокарт була доведена на практиці та підтримується одразу кількома застосунками, розробленими ентузіастами. AMD ж офіційно нічого не робить та навіть не пояснює, чому.

Колін Райлі знає відповідь на це питання, однак на запитання одного з користувачів відповідає мемом з підписом: “Я волію мовчати. Якщо заговорю, в мене будуть великі проблеми”.





Більшість не розуміє, чому AMD так важко відповісти на це просте запитання. Велика кількість власників старіших відеокарт на RDNA 2 та 3 прагнуть отримати відповідь. Сторонні застосунки, такі як Optiscaler, успішно вирішують те, що не хочуть зробити в AMD. FSR 4.0 забезпечує чіткіше зображення та кращу деталізацію, зменшуючи відблиски та мерехтіння.

Хоча він більш вимогливий за FSR 3.1, за допомогою оптимізації налаштувань користувачі можуть домогтись вищої продуктивності. Зокрема, Optiscaler дозволяє запустити на відеокартах на RDNA 3 не тільки FSR 4.0, а й FSR 4.1, який був випущений AMD ексклюзивно для серії Radeon RX 9000.

Раніше ми писали, що в AMD натякнули на появу Multi Frame Generation в останньому оновленні. AMD також випустила новий пакет драйверів Adrenalin Edition 26.3.1 WHQL з підтримкою FSR 4.1 для відеокарт Radeon RX 9000.

Джерело: Wccftech