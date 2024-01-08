Новини Пристрої 08.01.2024 о 15:30 comment views icon

AMD Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам’яті вийде 24 січня за ціною $329

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Вадим Карпусь

Автор новин

AMD Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам’яті вийде 24 січня за ціною $329

Ресурс videocardz поділився першими офіційними технічними характеристиками відеокарти Radeon RX 7600 XT для настільних ПК. Пристрій отримав вдвічі більше пам’яті в порівнянні з моделлю Radeon RX 7600, що вийшла раніше, але зберіг при цьому шину доступу і чипи з тією ж пропускною здатністю 18 Гбіт/с.

Для відеокарти Radeon RX 7600 XT компанія AMD вирішила не використовувати графічний процесор Navi 32, віддаючи перевагу замість цього Navi 33. В результаті специфікації обмежені 32 обчислювальними блоками й 2048 потоковими процесорами. Основні зміни торкнулися тактової частоти. Вони зросли з 2,25/2,66 ГГц до 2,47/2,76 ГГц.

AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти выйдет 24 января по цене $329

Обсяг відео пам’яті становить 16 ГБ. У пристрої застосовуються чипи пам’яті з пропускною здатністю 18 Гбіт/с та шиною доступу 128 біт. Разом зі збільшенням обсягу пам’яті зросло й енергоспоживання – зі 165 Вт до 190 Вт. Хоча енергоспоживання все ще знаходиться в межах можливостей одного 8-контактного роз’єму живлення, на рендері показано конфігурацію з двох конекторів. Відеокарта Radeon RX 7600 XT оснащена обов’язковим роз’ємом DisplayPort 2.1, а RX 7600 може пропонуватися зі специфікацією 1.4a.

AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти выйдет 24 января по цене $329

Модель Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам’яті повинна забезпечити вищу продуктивність в іграх з роздільною здатністю 1080p/1440p з максимальними налаштуваннями та трасуванням променів. На графіках AMD порівнює цю модель із пристроями RTX 2060 та RTX 4060 при використанні FSR2/3 або DLSS 2/3. Хоча це не зовсім порівняні дані.

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AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти выйдет 24 января по цене $329

Офіційний анонс відеокарти AMD Radeon RX 7600 XT із 16 ГБ пам’яті має відбутися 24 січня. Вона коштуватиме $329, тобто приблизно на $30 дорожче, ніж найдешевша RTX 4060, і на $55 дешевше, ніж RTX 4060 Ti 8 ГБ. Також це на $60 більше, ніж вартість варіанта RX 7600 без XT, випущеного кілька місяців тому.

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Джерело: videocardz

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