Нова версія Optiscaler оптимізує FSR 4 для старих відеокарт AMD на RDNA 2

Остання версія застосунку Optiscaler забезпечує значну оптимізацію для відеокарт AMD RDNA 2 в іграх з використанням протоколу FSR 4 INT8.





AMD не поспішає оптимізувати FSR 4 для GPU попередніх поколінь. Це не додає балів компанії, яка відмовляється інтегрувати підтримку останньої версії апскейлера для графічних процесорів попередніх поколінь, попри те, що обладнання її підтримує. Хоча FSR 4 вимагає значних обчислювальних ресурсів для прийнятної продуктивності, за регулярної оптимізації цю проблему давно можна було б вирішити.

Популярний застосунок для масштабування Optiscaler зробив це за AMD, випустивши останню версію FSR 4 INT8 4.0.2b, яка передбачає суттєву оптимізацію для відеокарт на архітектурі RDNA 2, тобто, Radeon RX 6000. Ці відеокарти підтримують тільки версію INT8 FSR 4. Ця версія доволі непогано працює. Однак зниження продуктивності помітне порівняно з FSR 3.1.

Початково AMD сама випадково завантажила DLL-файл FSR 4 INT8, продемонструвавши, що Radeon RX 6000 та Radeon RX 7000 здатні демонструвати дивовижну графіку за використання FSR 4. Однак падіння продуктивності на цих відеокартах може сягати 10-20%. Остання версія FSR 4 INT8 4.0.2b від Optiscaler усуває цей недолік.

Версія була опублікована на GitHub. За словами розробників, оптимізований FSR 4 INT8 4.0.2b забезпечує кращу продуктивність на відеокартах RDNA 2 та виправляє проблему “фантомних зображень”. В Optiscaler також підкреслюють, що користувачам не треба модифікувати старі драйвери, оскільки буде достатньо нових.





До цього користувачі демонстрували підтримку FSR 4 на відеокартах RX 6000 та RX 7000, використовуючи обхідні шляхи. Однак Optiscaler значно спрощує цей процес. Докладне керівництво з використання FSR 4 на цих відеокартах допоможе розібратись з налаштуваннями.

Нещодавно Optiscaler також додав підтримку FSR 4 для ігор на Vulkan, чого досі не спромоглися зробити в AMD. Схоже в компанії не зацікавлені в інтеграції нових технологій у попередні покоління відеокарт, що безперечно розчаровує геймерів.

Раніше ми писали, що jсобливість AMD RDNA 5 дозволить подвоїти продуктивність. AMD нещодавно офіційно презентувала наступне покоління Fidelity Super Resolution під кодовою назвою Diamond.

Джерело: wccftech