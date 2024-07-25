АМКУ дає добро: мільярдер Ксав’є Ньєль може купити lifecell за $525 млн

У грудні минулого року стало відомо, що французька інвестиційна компанія NJJ Capital купує у турецької Turkcell українського оператора мобільного зв’язку lifecell. Разом з оператором французи придбали колцентри ТОВ «Глобал Білгі» та утримувача веж мобільного зв’язку ТОВ «Укртауер». Проте у січні Антимонопольний комітет (АМКУ) повернув заявку компанії NJJ Capital, яку очолює мільярдер Ксав’є Ньєль.

Згодом у березні АМКУ так само повернув другу заявку на купівлю lifecell. Лише зараз вдалося владнати всі пов’язані питання та документи, й 25 липня АМКУ схвалив заявку на покупку українського оператора lifecell французькою компанією DVL Telecom. Ксав’є Ньєль готовий купити оператора за $525 млн.

Слід зазначити, що хоча покупцем вже фігурує інша компанія, фактично це та сама діюча особа. DVL Telecom – це дочірня компанія французької інвестиційної компанії NJJ Capital, що належить мільярдеру Ксав’є Ньєлю. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia та lifecell, які об’єднаються в одну компанію після завершення угоди.

Угода в сумі $525 млн потенційно стане найбільшою за десятиріччя разом із покупкою провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia». Сума угоди з придбання «Датагруп-Volia» може становити $120 млн.

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Джерело: forbes