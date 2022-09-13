Android 13 вимагає 2 ГБ ОЗУ та 16 ГБ вбудованої пам’яті – навіть у версії Android Go

Android 13 вийшов із фази бета-тестування та з’явився на смартфонах Pixel ще у серпні. Багато користувачів телефонів у країнах, що розвиваються, як і їх виробники, будуть спантеличені оновленими вимогами операційної системи.

Google вказує, що користувачам Android Go (версії Android з низьким енергоспоживанням для смартфонів початкового рівня) знадобиться щонайменше 2 ГБ оперативної пам’яті, якщо вони хочуть перейти на Android 13. Це на 1 ГБ більше у порівнянні з Android 11 та Android 12 (Go Edition). Версіям Android 8 – 10 потрібно всього 512 МБ.

Хоча це не згадується у повідомленні Google, Мішаал Рахман з Esper та експерт з продуктів Google Джейсон Байтон пишуть, що мінімальні вимоги до накопичувача даних також збільшились до 16 ГБ.

Small bit of news here: Google is upping the minimum hardware requirements that handheld devices must meet in order to be able to bundle GMS. Now, all handheld devices launching with Android 13+ must have at least 2GB of RAM and 16GB of flash storage in order to preload GMS. https://t.co/fDppuhlfoW — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 7, 2022

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За даними Google, понад 250 млн людей використовують Android Go. Великі виробники, такі як Samsung, Oppo та Realme, випускають безліч пристроїв Android Go – розробникам необхідно створювати програми, які добре працюють на цих телефонах.

Якщо Google вирішить розширити мінімальні вимоги на всю екосистему Android, зміна торкнеться і стаціонарних пристроїв – телевізорів і телеприставок, які не завжди мають 16 ГБ пам’яті. Наприклад, Chromecast з Google TV має лише 8 ГБ. Принаймні, розміщувати файли або оновлювати програмне забезпечення на нових пристроях з більшою місткістю накопичувача користувачам стане простіше.

Джерело: TechSpot