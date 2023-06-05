Android 13 встановлена менш ніж на 15% всіх Android-пристроїв

За останніми даними Google, версія Android 13 зараз встановлена приблизно на 15% активних пристроїв по всьому світу. Водночас найпоширенішою версією залишається Android 11.

Курс Англійської Ваш викладач англійської нудний? Вивчайте мову із задоволенням. Підберемо викладача, який також любить Marvel, а не DC Мені потрібен найкращий

Так, станом на 30 травня на першому місці за популярністю серед Android-пристроїв виявилася випущена 2020 року версія Android 11, вона використовується на 23,1% пристроїв. Ще старіша версія Android 10 родом з 2019 року посіла друге місце з показником 17,8%. За нею впритул слідує версія Android 12 з результатом 16,3%. І лише четвертий рядок рейтингу займає нова версія Android 13, на її частку припадає 14,7% серед Android-пристроїв по всьому світу. Місяцем раніше цей показник становив 12,1%.

Деякі старіші версії Android продовжують користуватися високою популярністю серед користувачів. Наприклад, Android Pie (Android 9, випущена 2018 року) встановлена на 11,9% пристроїв, а Android Oreo (Android 8, що вийшла 2017 року) – на 8,3% гаджетів. В той самий час Android Nougat (Android 7, 2016 рік) та Marshmallow (Android 6, 2015 рік) зустрічаються на 3% і 2,3% Android-пристроїв, відповідно. На деяких пристроях все ще можна зустріти Android Lollipop (Android 5, 2014 рік, 1,8%) і Android KitKat (Android 4.4, 2013 рік, 0,5%).

Що цікаво, у травні збільшилася частка використання не тільки новітньої версії Android 13, а й досить старої версії Android 8 Oreo – з 6,7 до 8,3%.

Джерело: phonearena