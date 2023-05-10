Android 14 отримає кастомізовані годинники та ярлики на екрані блокування, а також ШІ-генератор шпалер

У рамках проведення конференції Google I/O 2023 представники компанії розповіли про нову функцію в мобільній ОС Android 14 – годинниках та ярликах на екрані блокування.

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Так, Android 14 отримує екран блокування, що налаштовується, на якому можна буде виводити годинник з різними стилями, а також ярлики застосунків. Це можуть бути ярлики швидкого запуску «Ліхтарика», Wallet, сканера QR-кодів та інших за стосунків, що часто використовуються. Вони будуть відображатися у нижніх кутах. Наприклад, користувач зможе налаштувати демонстрацію часу вгорі, а дата і температура по краях екрана.

Деякі нововведення реалізовані у механізмі відображення шпалер. Користувачі зможуть використовувати та вибирати смайлики, щоб створити фон із різними варіантами малюнка та кольору. При цьому смайли на шпалерах будуть реагувати на натискання.

Функція Cinematic Wallpapers дозволить створювати 3D зображення на базі будь-яких шпалер, аналогічно до того, як робить Google Photos. При цьому прямо на пристрої нейронні мережі можуть генерувати глибину зображення з ефектом паралакса. Ця функція почне з’являтися з наступного місяця. Першими доступ до неї отримають власники смартфонів Pixel.

Крім того, Google підготувала функцію генеративних шпалер на базі ШІ. Користувач вибирає тему та може давати вказівки для створення унікальних шпалер. Ця функція з’явиться восени.

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Джерело: 9to5google