Android 14 зможе забороняти встановлення старих застосунків – обмеження можна буде обійти за допомогою командного рядку

Щоб зменшити ймовірність проникнення на пристрої шкідливих програм, Android 14 може почати повністю блокувати встановлення програм, призначених для застарілих версій Android.

Протягом багатьох років правила Google Play гарантували, що розробники Android зможуть оновлювати свої програми, щоб використовувати новітні функції та заходи безпеки платформи Android. Цього місяця правила були оновлені – тепер вони вимагають, щоб нещодавно додані застосунки були орієнтовані як мінімум на Android 12.

Раніше мінімальні вимоги до API застосовувалися лише до програм, призначених для магазину Google Play. Якщо розробник хотів створити застосунок для старішої версії ОС, він міг попросити своїх користувачів завантажити APK-файл вручну. Так само, якщо програма для Android не оновлювалася з моменту зміни рекомендацій, Play Store продовжував надавати застосунок тим, хто вже встановлював його раніше.

Згідно з нещодавно опублікованим кодом, Android 14 посилює вимоги до API, повністю блокуючи установку застарілих додатків. Ця зміна заблокує завантаження певних APK-файлів користувачами, а також унеможливить встановлення зі сторонніх магазинів – програма просто не зможе встановитися.

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Спочатку пристрої з Android 14 блокуватимуть лише програми, призначені для дуже старих версій Android. Однак згодом планується підвищити поріг до Android 6.0 (Marshmallow), поступово збільшуючи номер версії. Швидше за все, кожен виробник пристроїв буде вирішувати, який поріг застарілих програм буде діяти на пристрої та чи буде він взагалі.

Шкідливі застосунки можуть бути спеціально орієнтовані на нижчу версію SDK, щоб уникати обмежень пізніших версій API. Блокуючи застарілі програми, Google має намір стримати розповсюдження таких програм на Android.

Якщо з якоїсь причини вам потрібно встановити застарілий застосунок, це все одно можна буде зробити через командний рядок, з використанням нового спеціального прапорця. З огляду на необхідні для цього додаткові кроки малоймовірно, що хтось встановить шкідливу програму ненавмисно.

Джерело: 9to5google