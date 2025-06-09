Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Передбачувана зміна нумерації версій операційних систем Apple відбулася — компанія представляє iOS 26 у новому дизайні Liquid Glass та багатьма змінами для більшого комфорту.

Крім зміни вигляду, новий дизайн означає нові функції. Годинник на екрані блокування можна розтягувати чи не на весь дисплей. застосонок «Камера» має більш спрощений інтерфейс – багато елементів керування тепер приховані, щоб зробити його чистішим. Вебсторінки у Safari мають більше місця для відтворення, а панель вкладок плаває над контентом.

Apple додає покращення до програми телефону. Серед них фільтрація дзвінків, включно з відповіддю на звідки від імені користувача та функція підтримку зв’язку доки користувач відсутній.

Повідомлення також зазнали змін. Тепер фон можна налаштовувати — Apple пропонуватиме варіанти, але також можна додавати власні фотографії або зображення, згенеровані функцією Image Playground. У повідомленнях можна створювати опитування, а Apple Intelligence зможе запропонувати, де це доречно зробити. Групові чати отримають індикатори набору тексту.

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Для створення нових емодзі Apple дозволила об’єднати два емодзі за допомогою Genmoji, разом зі вже наявною генерацією за текстовим описом. Image Playground отримає функцію створення зображень за допомогою ChatGPT від OpenAI.

Apple Music отримує переклад та вимову текстів пісень. Нова функція AutoMix дозволить перемикати пісні з однієї на іншу, як діджей. Також можна закріплювати улюблених виконавців та списки відтворення у верхній частині програми.

Карти Apple зможуть вивчати та пропонувати маршрути користувача. Програма надсилатиме сповіщення про пробки або інші затримки на обраному шляху. Покращиться робота з відвіданими місцями, ними можна буде ділитися з друзями.

Новий застосунок «Ігри» дозволить контролювати бібліотеку завантажених ігор з App Store та переглядати Apple Arcade. На вкладці «Грати разом» відображається, у що грають ваші друзі, а також таблиці лідерів змагань між ними.

Нова функція Visual Intelligence дозволить використовувати ШІ, щоб дізнатися більше про зміст на екрані iPhone. У демонстрації Apple показала приклад пошуку куртки на фотографії у застосунку соціальної мережі — з використанням візуального пошуку вона була знайдена у Google. Також можна буде запитати ChatGPT про щось на екрані.

Серед інших цікавих функцій — переклад повідомлень та розмов, про який ми пишемо окремо. Також цікаво, що велике оновлення Siri Apple, схоже, відклала на потім. оновлення iOS 26 отримають iPhone 11, iPhone SE 2 та новіші пристрої.

Джерело: The Verge