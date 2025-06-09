Новини Софт 09.06.2025 о 21:25 comment views icon

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

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Андрій Русанов

Автор сайту

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Передбачувана зміна нумерації версій операційних систем Apple відбулася — компанія представляє iOS 26 у новому дизайні Liquid Glass та багатьма змінами для більшого комфорту.

Крім зміни вигляду, новий дизайн означає нові функції. Годинник на екрані блокування можна розтягувати чи не на весь дисплей. застосонок «Камера» має більш спрощений інтерфейс – багато елементів керування тепер приховані, щоб зробити його чистішим. Вебсторінки у Safari мають більше місця для відтворення, а панель вкладок плаває над контентом.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

 

Apple додає покращення до програми телефону. Серед них фільтрація дзвінків, включно з відповіддю на звідки від імені користувача та функція підтримку зв’язку доки користувач відсутній.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Повідомлення також зазнали змін. Тепер фон можна налаштовувати — Apple пропонуватиме варіанти, але також можна додавати власні фотографії або зображення, згенеровані функцією Image Playground. У повідомленнях можна створювати опитування, а Apple Intelligence зможе запропонувати, де це доречно зробити. Групові чати отримають індикатори набору тексту.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Для створення нових емодзі Apple дозволила об’єднати два емодзі за допомогою Genmoji, разом зі вже наявною генерацією за текстовим описом. Image Playground отримає функцію створення зображень за допомогою ChatGPT від OpenAI.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Apple Music отримує переклад та вимову текстів пісень. Нова функція AutoMix дозволить перемикати пісні з однієї на іншу, як діджей. Також можна закріплювати улюблених виконавців та списки відтворення у верхній частині програми.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Карти Apple зможуть вивчати та пропонувати маршрути користувача. Програма надсилатиме сповіщення про пробки або інші затримки на обраному шляху. Покращиться робота з відвіданими місцями, ними можна буде ділитися з друзями.

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Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Новий застосунок «Ігри» дозволить контролювати бібліотеку завантажених ігор з App Store та переглядати Apple Arcade. На вкладці «Грати разом» відображається, у що грають ваші друзі, а також таблиці лідерів змагань між ними.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Нова функція Visual Intelligence дозволить використовувати ШІ, щоб дізнатися більше про зміст на екрані iPhone. У демонстрації Apple показала приклад пошуку куртки на фотографії у застосунку соціальної мережі — з використанням візуального пошуку вона була знайдена у Google. Також можна буде запитати ChatGPT про щось на екрані.

Apple представила iOS 26 — новий дизайн та багато покращень для iPhone 11 та новіших

Серед інших цікавих функцій — переклад повідомлень та розмов, про який ми пишемо окремо. Також цікаво, що велике оновлення Siri Apple, схоже, відклала на потім. оновлення iOS 26 отримають iPhone 11, iPhone SE 2 та новіші пристрої.

Джерело: The Verge

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