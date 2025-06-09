Apple iPad стає схожим на Mac — в iPadOS 26 є Menu Bar, вікна та інші покращення багатозадачності

Багатозадачність — те, чого не вистачало користувачам iPad порівняно з Mac. В iPadOS 26 вона значно краща, а планшет та комп’ютер максимально наблизилися один до одного.

Головною зміною стала нова система вікон разом із Menu Bar та навіть курсором. Також з’явився застосунок «Файли», більше функцій Apple Intelligence та програма для перегляду та редагування PDF-файлів. Усі зовнішні зміни виконані з застосуванням нового дизайну Liquid Glass. Нова ос буде доступною для таких планшетів:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9” (від 3-го покоління)

iPad Pro 11”

iPad Air (M2 та новіші)

iPad Air (від 3-го покоління)

iPad (A16)

iPad (від 8-го покоління)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (від 5-го покоління)

Єдиною моделлю, яка підтримує iPadOS 18, але не iPadOS 26, є найдешевший iPad 7-го покоління.

Нові вікна можуть плавно змінювати розмір та знаходитися у будь-якому місці екрана. Систему вікон також можна використовувати всередині Stage Manager — не дуже інтуїтивна програма зробила наступний крок до належної багатозадачності. Також iPad отримав рядок меню (Menu Bar), до якого можна отримати доступ свайпом униз від верхньої частини дисплея.

Програми за замовчуванням запускаються в повноекранному режимі, зберігаючи звичний досвід iPad, але тепер розмір можна змінити. Якщо програма використовувалася у вікні, вона запам’ятає це розташування та наступного разу відкриється так само.

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Інтуїтивне мозаїчне розбиття вікон дозволяє користувачам перемістити вікно до краю екрана, щоб автоматично розмістити його на потрібному місці. Щоб спростити керування кількома програмами, на iPad з’явилася функція Expose, знайома користувачам Mac, яка пропонує чіткий огляд усіх відкритих вікон і дозволяє швидко перемикатися між ними.

«Попередній перегляд» призначений як для читання, так і для розмітки PDF-файлів (він підтримує Apple Pencil). В застосунку «Файли» їх можна сортувати списком, як у Mac. Розробники можуть створювати власні застосунки для роботи у фоновому режимі, і вони відображатимуться в розділі «Активності».

Apple iPad також отримав застосунок «Щоденник» з iPhone, а також доступ до центру Apple Games. Нова функція Game Overlay дозволяє оновлювати налаштування та спілкуватися з друзями, не перемикаючись між програмами.

Джерела: The Verge, MacRumors