Аномальна спека у Великій Британії: хмарні сервери Google і Oracle почали відключати через перегрівання, деякі сайти та сервіси перестали працювати

Великобританія зіткнулася з аномально спекотною погодою. Температура повітря в східній Англії досягла позначки 40,3 градуса Цельсія — рекордно високого значення за всю історію спостережень у країні. В результаті центри обробки даних великих технологічних компаній не витримали такої спеки. Хмарні сервіси та сервери, розміщені Google та Oracle у Великій Британії, відключилися через проблеми з охолодженням.

Певні системи були вимкнені, щоб уникнути довготривалої шкоди. Внаслідок цього деякі ресурси, сервіси та віртуальні машини стали недоступними, що призвело до відключення частини сайтів та сервісів.

Декілька ресурсів Oracle Cloud Infrastructure було відключено, включаючи мережу, сховище та обчислювальні ресурси, що надаються серверами компанії на півдні Великобританії. Системи охолодження перестали справлятися з навантаженням, і технічні фахівці вимкнули серверне обладнання, щоб запобігти його виходу з ладу. При цьому частина інфраструктури, що охолоджує обладнання, вийшла з ладу.

З аналогічними проблемами зіткнулися й інші сервіси, пов’язані зі зберіганням та обчисленнями, включаючи BigQuery, SQL та Kubernetes. Google також повідомила про відключення своїх серверів. Цей збій призвів до відключення сайтів WordPress, розміщених на WP Engine у ​​Великій Британії, які працювали на базі Google Cloud. У Google визнали, що в одній із будівель обслуговування зони europe-west2-a стався збій, пов’язаний з охолодженням.

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Джерело: theregister