Анонс безплатного семінару: як просувати web3-проєкт на міжнародний ринок

Вже в цю пʼятницю, 14 квітня о 16:00 за київським часом відбудеться безплатний Web3 семінар від команди Creators Media Group, видавця MC.today, ITC.ua та Highload.
Контент семінару – на основі власного досвіду просування web3-комьюніті, в якому є наразі 60+ тисяч фоловерів.
Основна тема семінару: “Як просувати Web3 проєкт на світовому ринку?”
Будемо говорити про:
- Які особливості просування Web3 проєкту за кордоном?
- Як почати з нуля і побудувати сильну спільноту?
- Як правильно планувати та розподіляти маркетингові бюджети?
- Як отримати безкоштовну співпрацю з інфлюенсерами, за яких інші платять десятки тисяч доларів?
Тема буде цікавою не лише тим, хто працює у Веб3, а й усім хто планує розвивати свій проєкт на міжнародній арені.
Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА за посиланням – https://specials.mc.today/web3.html
Участь безкоштовна.
Увага! Семінар пройде англійською мовою.
Партнер семінару – аналітична та сервісна платформа блокчейну Web3go.
Чекаємо на вашу реєстрацію тут та до зустрічі!