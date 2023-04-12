Анонс безплатного семінару: як просувати web3-проєкт на міжнародний ринок

Вже в цю пʼятницю, 14 квітня о 16:00 за київським часом відбудеться безплатний Web3 семінар від команди Creators Media Group, видавця MC.today, ITC.ua та Highload.

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Контент семінару – на основі власного досвіду просування web3-комьюніті, в якому є наразі 60+ тисяч фоловерів.

Основна тема семінару: “Як просувати Web3 проєкт на світовому ринку?”

Будемо говорити про:

Які особливості просування Web3 проєкту за кордоном?

Як почати з нуля і побудувати сильну спільноту?

Як правильно планувати та розподіляти маркетингові бюджети?

Як отримати безкоштовну співпрацю з інфлюенсерами, за яких інші платять десятки тисяч доларів?

Тема буде цікавою не лише тим, хто працює у Веб3, а й усім хто планує розвивати свій проєкт на міжнародній арені.

Реєстрація ОБОВ’ЯЗКОВА за посиланням – https://specials.mc.today/web3.html

Участь безкоштовна.

Увага! Семінар пройде англійською мовою.

Партнер семінару – аналітична та сервісна платформа блокчейну Web3go.

Чекаємо на вашу реєстрацію тут та до зустрічі!

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