Анонсовані флагмани Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro: Snapdragon 8 Gen 2, камери Leica та ціна від $575

Компанія Xiaomi підготувала до випуску нову флагманську серію смартфонів Xiaomi 13. Вона включає дві моделі Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro, які оснащені найновішим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi 13 Pro

Новинка містить 6,73-дюймовий LTPO дисплей з роздільною здатністю 3200х1440 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Заявлена підтримка HDR10+, Dolby Vision, HLG та 1920Hz DC dimming, а завдяки наявності сенсора колірної температури навколишнього простору екран може автоматично змінювати власну колірну температуру. Максимальна яскравість для всієї поверхні становить 1200 ніт, а пікова яскравість під час перегляду HDR контенту досягає 1900 ніт.

Процесор Snapdragon 8 Gen 2 доповнений оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом 8 або 12 ГБ та вбудованим сховищем UFS 4.0 місткістю від 128 до 512 ГБ.

Смартфон Xiaomi 13 Pro отримав потрійну камеру. Вона включає головний 50-мегапіксельний 1-дюймовий сенсор Sony IMX989, доповнений об’єктивом Leica з діафрагмою f/1,9 та стабілізацією зображення Hyper OIS. Телефото модуль також містить 50-мегапіксельний сенсор. Він забезпечує 3-кратне оптичне збільшення та можливість фокусування на відстані 10 см. У цьому випадку використовується Leica Floating Lens з діафрагмою f/2.0. Надширококутний модуль оснащений 50-мегапіксельним сенсором, об’єктивом із кутом огляду 14 мм та автофокусом. Цей модуль також служить для макро знімання.

Батарея Xiaomi 13 Pro має місткість 4820 мАг. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 120 Вт, швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт і реверсивне бездротове заряджання потужністю 10 Вт. Користувачам доступні стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та Dolby Head Tracking, ІЧ-випромінювач та корпус із захистом від пилу та води за стандартом IP68. Задня панель виготовлена з кераміки.

Xiaomi 13

OLED дисплей смартфона Xiaomi 13 має діагональ 6,36 дюйма, роздільну здатність 2400х1080 пікселів, підтримує частоту оновлення 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+ та HLG. Є сенсор колірної температури навколишнього простору. Стандартна та пікова яскравість досягають 1200 і 1900 ніт, відповідно. Обсяг оперативної пам’яті може становити 8 чи 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища – 128, 256 чи 512 ГБ.

Потрійна основна камера брендована Leica і включає:

головний 1/1,56-дюймовий 50-мегапіксельний модуль з об’єктивом f/1.8 та системою стабілізації зображення Hyper OIS;

10-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним збільшенням, об’єктивом f/2.0 та оптичною системою стабілізації зображення;

12-мегапіксельний надширококутний модуль з об’єктивом f/2.2.

Місткість батареї Xiaomi 13 становить 4500 мАгод. В цьому випадку доступна швидка зарядка потужністю 67 Вт, швидка бездротова зарядка потужністю 50 Вт і реверсивна бездротова зарядка потужністю 10 Вт. Як і в старшій моделі, пропонуються стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та Dolby Head Tracking, ІЧ-випромінювач та захист від пилу та води за стандартом IP68. Задня панель – скляна.

Ціни

Нові смартфони Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro вже доступні для попереднього замовлення в Китаї, їх постачання розпочнеться 14 грудня. Ціна Xiaomi 13 Pro знаходиться в діапазоні від $720 (8/128 ГБ пам’яті) до $900 (12/512 ГБ). Версія Xiaomi 13 оцінюється в $575 (8/128 ГБ), $615 (8/256 ГБ), $660 (12/256 ГБ) та $720 (12/512 ГБ). Про терміни постачання на глобальні ринки буде оголошено додатково.

Джерело: gsmarena