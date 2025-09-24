Анонсовано флагманські навушники Beo Grace: ANC з 4,5 год. роботи за ціною трьох AirPods Pro 3

Beo Grace / Bang & Olufsen

Компанія Bang & Olufsen представила свого флагмана — нові навушники Beo Grace, які за ціною втричі перегнали AirPods Pro 3. Цінник на них дійсно вражає — $1500.

Фірма заявляє, що їхня новинка має “найсучасніше” активне шумозаглушення, алюмінієвий корпус та 12-міліметровими титановими драйверами. Водночас 6 мікрофонів студійного класу налаштовують звук під навколишнє середовище та форму вашого вуха.

Разом з тим Beo Grace підтримує просторове звучання Dolby Atmos та так званий режим TrueTransparency. Та сама технологія зустрічається в іншого “титана” Beoplay H100 за $2200 доларів, який дозволяє чути навколишнє середовище “без шипіння чи спотворень”. Ще серед інших основних фішок навушників — тактильне керування й функція NearTap: достатньо торкнутися перед вухом, щоб змінити гучність.

А от автономністю Beo Grace похизуватися не зможе. Увімкнені ANC навушники працюють скромні 4,5 години. Наприклад, Beoplay Eleven за втричі нижчою ціною працює до 6 годин, а AirPods Pro 3 за ціною вшестеро менше ($249) — 8 годин. Також інша модель Galaxy Buds Pro 3 за $249 протримається до шести годин. Тож така автономність Beo Grace засмучує, особливо, якщо знову подивитися на цінник.

Тепер перейдемо до комплекту. У ньому йде алюмінієвий зарядний футляр, який може перетворюватися на аудіопередавач. Для цього треба під’єднати його через USB-C або лінійний вхід, тоді з’явиться опція транслювати звук із ноутбука, телевізора чи навіть системи розваг літака на самі навушники. Окремо за “скромні” $400 пропонується шкіряний чохол для зберігання футляра — у кольорах Infinite Black, Cranberry Red або Seashell Grey.

Beo Grace вже доступні для попереднього замовлення. Постачання стартують 17 листопада.

Джерело: Phone Area