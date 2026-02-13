tradfi
Anthropic додала нові безкоштовні функції у Claude: серед них — робота з додатками та документами Microsoft Office

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Anthropic щойно запустила значні нові функції для безкоштовного рівня Claude. Раніше підключення до додатків та створення документів Microsoft Office були функцією Pro, доступною лише для платних підписників. Зараз це включено у безкоштовний рівень.


Тепер, коли OpenAI додала рекламу до своїх безкоштовних та недорогих планів ChatGPT, конкуренція, так би мовити, отримала “поле для гри”. Anthropic відповіла рекламою на Супербоулі, критикуючи цей крок і заявляючи, що сервіс Claude залишиться без реклами. Крім того, Anthropic переносить деякі свої раніше платні функції у безкоштовний план. Також Anthropic додала у нього кілька нововведень:

  • Створення файлів. Користувачі тепер можуть створювати та зберігати презентації PowerPoint, таблиці Excel, документи Word та PDF з будь-якої розмови в Claude.
  • Підключення до додатків. Раніше виключно платна функція, обрані Підключення тепер доступні у безкоштовному плані, при цьому Anthropic особливо виділяє додатки Google Workspace.
  • Навички. Раніше також платні, користувацькі “Навички” — це набори інструкцій, які можна дати Claude, щоб не доводилося повторювати запит.

Наразі Claude може підключатися до широкого спектра додатків, включаючи Canva, Figma, Monday, Notion, Slack, Square, Wix, WordPress та додатки Google Workspace тощо. Повідомляється про інші покращення, які тепер доступні для безкоштовних користувачів: Anthropic надає користувачам безкоштовного плану довші розмови, інтерактивні відповіді та покращені можливості пошуку зображень і голосу.

Дані: Anthropic

Іронічно, що коли просиш Claude розповісти про його нові безкоштовні можливості, він сам йде шукати інформацію в інтернеті. Нові функції безкоштовного плану додають помітну цінність, навіть якщо для більшості користувачів головною перевагою можуть стати довші розмови за сесію. Тож, якщо найдоступніші плани ChatGPT тепер включають рекламу, нові покращення Claude можуть виглядати ще привабливішими для тих, хто розглядає варіант зміни сервісу.

Оновлення є частиною більш широкої стратегії Anthropic щодо позиціонування Claude. Компанія підкреслює, що нові можливості роблять Claude кориснішим не лише для випадкового використання, але й для повсякденної продуктивної роботи. Це змінює очікування щодо того, чим має бути “безкоштовний ШІ”. Незважаючи на те, що він усе ще має певні обмеження за обсягом використання, зараз в нього включені основні інструменти, які раніше вимагали підписки.


ШІ Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць

Джерело: 9to5mac.com

