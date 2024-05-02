Anthropic запустила мобільний застосунок з чатботом Claude — поки лише на iOS (версія для Android вийде «незабаром»)

Головний конкурент ChatGPT раніше був доступний на вебсайті Anthropic Claude.ai та у сторонніх бібліотеках, таких як Amazon Bedrock, Hugging Face або Microsoft Azure — а нині отримав окремий мобільний застосунок.

Мобільна програма Claude на цю мить доступна лише на пристроях з iOS, однак Anthropic каже, що версія для Android вийде «незабаром».

Застосунок може працювати як текстовий чатбот, синхронізуватиметься з веб-чатами, а також аналізуватиме завантажені вами зображення — він безплатний для усіх користувачів моделей Claude AI, зазначає The Verge.

Також вже у травні Anthropic запровадить нову передлату Team, яка пропонуватиме доступ до моделей Claude групі з 5+ осіб за ціною $30 за місце на місяць. План Pro, який вийшов у вересні, доступний лише для фізичних осіб за $20 на місяць.

Передплатники Team отримають доступ до усіх функцій Pro, і додатково — більшу кількість запитів (для порівнняння Pro-користувачі і так можуть вводити у 5 разів більше запитів, ніж безплатні користувачі), більше контекстне вікно та підтримку «складних розмов».

Anthropic випустила сімейство моделей Claude 3 у березні у трьох розмірах: середню Claude Sonnet, найбільшу Claude Opus і найменшу Claude Haiku. Торік у вересні Amazon інвестувала в Anthropic $4 млрд.

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Застосунок Claude вже зараз можна звантажити для iPhone та iPad безплатно з App Store.

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