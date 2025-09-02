Новини Пристрої 02.09.2025 comment views icon

Apple чекає успіх: 68% користувачів планують оновитися до iPhone 17

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple чекає успіх: 68% користувачів планують оновитися до iPhone 17

Нове опитування показало: майже 7 з 10 власників iPhone у США збираються купити смартфон лінійки iPhone 17 одразу після анонсу. Це свідчить про високий попит напередодні презентації, яку Apple запланувала на 9 вересня.

Платформа SellCell, що спеціалізується на порівнянні цін на смартфони, у серпні опитала понад 2 тис. користувачів iPhone зі США. Мета була зрозуміти, наскільки люди готові оновлюватися й чи зберігають лояльність до бренду перед вересневою презентацією Apple.

Згідно з результатами, 68,3% нинішніх власників iPhone хочуть купити новий iPhone 17 під час старту продажів. Для порівняння: перед запуском iPhone 16 у 2024 році таких було 61,9%.

Чого чекають від серії iPhone 17

Найбільший попит очікується на iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max — ці моделі готові придбати 38,1% тих, хто планує оновлення. Ще 16,7% хочуть купити стандартний iPhone 17. Близько 13,5% зацікавилися абсолютно новим iPhone 17 Air, який, за чутками, отримає надтонкий корпус. Лише 3,3% чекають саме складаний iPhone, який Apple поки не випустила.

Більшість опитаних назвали автономність головним аргументом на користь оновлення до свіжої версії. 53% поставили час роботи від батареї на перше місце. Ще 36,2% опитаних чекають новий дизайн і свіжі функції. 34,3% хочуть кращий дисплей, а 28,1% орієнтуються на камеру. Лише 7,1% респондентів цікавляться штучним інтелектом і програмними можливостями.

Противники оновлення

Але не всі готові міняти iPhone на новий. Головним стримувальним фактором залишаються ціни:

  • 68,9% назвали вартість основною причиною не оновлюватися.
  • 71,7% кажуть, що повністю задоволені своїм нинішнім iPhone.

Є й інші, проте менш важливі, аргументи:

  • 7,5% вагаються через більший інтерес до складаних телефонів.
  • 6,6% не в захваті від eSIM.
  • 5,3% розглядають можливість переходу на Android.

Нині Samsung і Google вже активно продають свої складані смартфони, і це створює конкуренцію. Якщо Apple не випустить складаний iPhone до 2026 року, то:

  • 20,1% користувачів готові розглянути Samsung.
  • 10,2% можуть перейти на Google.

Попри це, лояльність до Apple все ще висока: 69,6% заявили, що залишаться з брендом незалежно від новинок конкурентів.

Важливі функції iPhone 17

В опитуванні поцікавилися, що важливіше для потенційних покупців серії iPhone 17: тонкий корпус чи батарея? Відповіді розділилися:

  • 47,5% готові пожертвувати автономністю заради тоншого корпусу.
  • 29,7% взагалі не цікавляться ультратонкими смартфонами.

Також в SellCell запитали, чи важливим для користувачів є штучний інтелект та Apple Intelligence. Серед опитаних 44% вважають Apple Intelligence дуже важливою функцією. Ще 33% відповіли, що їм байдуже до ШІ.

Спецпроєкти
Криптобіржа MEXC: «швейцарський ніж» із 4000 монетами, нульовими комісіями та унікальними можливостями
ТОП-7 корисних товарів для відпустки: термобокс, проєктор, морозивниця та інші корисні гаджети

На запитання, хто лідирує в розвитку ШІ у смартфонах:

  • 44% назвали Apple.
  • 6,6% обрали Samsung.
  • 6,6% віддали голос за Google.
  • 10% вважають, що лідера поки немає.

Питання ціни

Для багатьох власників iPhone ціна смартфона є важливим фактором під час прийняття рішення про оновлення.

  • 36,8% відклали б оновлення, якщо ціни суттєво виростуть.
  • 29,2% сказали, що рішення залежатиме від розміру подорожчання.
  • Лише 34% готові купувати новий iPhone незалежно від ціни.

Джерело: macrumors

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Apple iPhone Fold: аналітик JPMorgan повідомив час виходу та ціну
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Звіт Apple за Q3 2025: вийшов тримільярдний iPhone, втрата $800 млн через нові мита, прибуток +10%
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
OPPO A5 та A5x вже в Україні — міцний захист та батарея на 6000 мА-год від 6499 грн
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Представлений Vivo V60: потрійна Zeiss камера, батарея 6500 мА•год у найтоншому корпусі та ціна від $425
Екран Apple MacBook може розтрощити звичайна поштова листівка — виробник каже, що це не баг, а фіча
Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Vivo Y400 5G з’явиться в продажу 7 серпня: захист IP69, 6000 мА•год і 90 Вт зарядка за $250
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Redmi 15 та Redmi 15C вже в Україні: 6,9" дисплеї та великі батареї від 4 499 грн
Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0
Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Блокувальник реклами uBlock Origin Lite вийшов для Safari на iOS і macOS
Nothing видала стокові фото за зроблені Phone (3) та надала суперечливе пояснення
Xiaomi представила Redmi Note 15 Pro та Pro+: батарея 7000 мА•год та ціна від $210
Ugreen випустила перший бездротовий павербанк Qi 2.2 на 50 Вт — але поки нема чого заряджати
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати