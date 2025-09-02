Apple чекає успіх: 68% користувачів планують оновитися до iPhone 17

Нове опитування показало: майже 7 з 10 власників iPhone у США збираються купити смартфон лінійки iPhone 17 одразу після анонсу. Це свідчить про високий попит напередодні презентації, яку Apple запланувала на 9 вересня.

Платформа SellCell, що спеціалізується на порівнянні цін на смартфони, у серпні опитала понад 2 тис. користувачів iPhone зі США. Мета була зрозуміти, наскільки люди готові оновлюватися й чи зберігають лояльність до бренду перед вересневою презентацією Apple.

Згідно з результатами, 68,3% нинішніх власників iPhone хочуть купити новий iPhone 17 під час старту продажів. Для порівняння: перед запуском iPhone 16 у 2024 році таких було 61,9%.

Чого чекають від серії iPhone 17

Найбільший попит очікується на iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max — ці моделі готові придбати 38,1% тих, хто планує оновлення. Ще 16,7% хочуть купити стандартний iPhone 17. Близько 13,5% зацікавилися абсолютно новим iPhone 17 Air, який, за чутками, отримає надтонкий корпус. Лише 3,3% чекають саме складаний iPhone, який Apple поки не випустила.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Більшість опитаних назвали автономність головним аргументом на користь оновлення до свіжої версії. 53% поставили час роботи від батареї на перше місце. Ще 36,2% опитаних чекають новий дизайн і свіжі функції. 34,3% хочуть кращий дисплей, а 28,1% орієнтуються на камеру. Лише 7,1% респондентів цікавляться штучним інтелектом і програмними можливостями.

Противники оновлення

Але не всі готові міняти iPhone на новий. Головним стримувальним фактором залишаються ціни:

68,9% назвали вартість основною причиною не оновлюватися.

71,7% кажуть, що повністю задоволені своїм нинішнім iPhone.

Є й інші, проте менш важливі, аргументи:

7,5% вагаються через більший інтерес до складаних телефонів.

6,6% не в захваті від eSIM.

5,3% розглядають можливість переходу на Android.

Нині Samsung і Google вже активно продають свої складані смартфони, і це створює конкуренцію. Якщо Apple не випустить складаний iPhone до 2026 року, то:

20,1% користувачів готові розглянути Samsung.

10,2% можуть перейти на Google.

Попри це, лояльність до Apple все ще висока: 69,6% заявили, що залишаться з брендом незалежно від новинок конкурентів.

Важливі функції iPhone 17

В опитуванні поцікавилися, що важливіше для потенційних покупців серії iPhone 17: тонкий корпус чи батарея? Відповіді розділилися:

47,5% готові пожертвувати автономністю заради тоншого корпусу.

29,7% взагалі не цікавляться ультратонкими смартфонами.

Також в SellCell запитали, чи важливим для користувачів є штучний інтелект та Apple Intelligence. Серед опитаних 44% вважають Apple Intelligence дуже важливою функцією. Ще 33% відповіли, що їм байдуже до ШІ.

На запитання, хто лідирує в розвитку ШІ у смартфонах:

44% назвали Apple.

6,6% обрали Samsung.

6,6% віддали голос за Google.

10% вважають, що лідера поки немає.

Питання ціни

Для багатьох власників iPhone ціна смартфона є важливим фактором під час прийняття рішення про оновлення.

36,8% відклали б оновлення, якщо ціни суттєво виростуть.

29,2% сказали, що рішення залежатиме від розміру подорожчання.

Лише 34% готові купувати новий iPhone незалежно від ціни.

Джерело: macrumors