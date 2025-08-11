Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки

Рендер Apple iPhone 17 Air / 4RMD

Очікується, що запрошення на презентацію наступної серії iPhone 17 з’являться вже цього місяця, а сам захід відбудеться приблизно за чотири тижні. Одне з найбільш очікуваних оновлень цього року — поява моделі iPhone 17 Air, яка замінить iPhone 16 Plus і отримає ультратонкий корпус.

Інсайдер Majin Bu опублікував у X порівняльне фото захисного скла для всіх майбутніх моделей. Згідно з ним, дисплей iPhone 17 Air за розміром опиняється майже посередині між 17 Pro та 17 Pro Max.

Зміна підходу до розмірів екранів

Протягом кількох років стандартні iPhone і моделі Pro мали однакову діагональ дисплея, а версії Plus і Pro Max також ділили одну розмірну категорію. У серії iPhone 16 Apple зменшила і без того тонкі рамки у 16 Pro та 16 Pro Max, що дало кілька додаткових пікселів у порівнянні зі звичайними моделями.

Тепер, після трьох поколінь Plus, вихід iPhone 17 Air змінює звичну лінійку. Очікується, що новинка отримає 6,6-дюймовий дисплей — трохи менший, ніж 6,7-дюймові екрани у iPhone 14/15/16 Plus. При цьому всі моделі в новій серії матимуть різні розміри дисплея:

iPhone 17 — 6,1 дюйма

iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма (як у попередника)

iPhone 17 Air — 6,6 дюйма (ультратонкий корпус)

iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма (рекорд для iPhone)

Для тих, хто віддає перевагу найбільшим екранам, Pro Max залишається беззаперечним лідером. А фанатам формату «планшетофона» доведеться зачекати ще рік: перший складаний iPhone, за чутками, матиме внутрішній 7,58-дюймовий дисплей.

Схоже, що iPhone 17 Air орієнтований на тих, хто цінує компактність і легкість у поєднанні з великою площею екрана. Але є нюанси. Розробники спростили камеру. Нова модель отримає лише один основний модуль замість потрійної камери в Pro-версіях. Отже, телефото модуля не буде. Також інженери пустили під ніж акумулятор. Менший корпус вимагає використання меншої батареї, тож автономність може бути гіршою за Plus. За даними інсайдерів, Apple планує випустити офіційний зовнішній акумулятор-накладку, щоб частково вирішити це питання. Ще з дивного називають нетипове розташування фронтальної камери.

Водночас Air може стати своєрідним «тестовим полігоном» для Apple перед виходом складаного iPhone: компанія відпрацює технологію надтонких корпусів, але вже в класичному формфакторі.

Джерело: 9to5mac