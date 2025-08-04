Новини ШІ 04.08.2025 comment views icon

Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман

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Вадим Карпусь

Автор новин

Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Siri / Apple

Минулого року Apple чітко заявила, що поки не має планів запускати власного чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini. Але це не було остаточним рішенням. Судячи з нової інформації, компанія вже почала будувати фундамент для такого проєкту.

У свіжому випуску Power On журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що Apple дійсно просувається в напрямку створення власного ШІ-чатбота. За його словами, цього року в компанії з’явилася нова команда з промовистою назвою Answers, Knowledge, and Information (Відповіді, Знання та Інформація). Вона працює над різними інструментами на основі штучного інтелекту, зокрема над пошуковим досвідом, схожим на ChatGPT.

Керує командою Роббі Вокер — колишній очільник напрямку Siri, якого свого часу усунули з цього проєкту. Тепер він відповідає за нову ініціативу Apple в галузі ШІ.

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За даними Гурмана, Apple розробляє “answer engine” (механізм відповідей) — інструмент, що зможе сканувати інтернет, щоб давати відповіді на запитання загального характеру. Компанія також розглядає можливість запуску окремого застосунку, а паралельно — проводить оновлення інфраструктури для покращення пошуку в Siri, Spotlight та браузері Safari.

Окрім того, Apple активно набирає спеціалістів зі створення пошукових алгоритмів і пошукових систем. Хоча до релізу чатбота ще, ймовірно, кілька років, конкуренція з ChatGPT буде цікавою.

Зараз Apple вже інтегрувала ChatGPT у Siri, тож власники iPhone можуть користуватися функціями штучного інтелекту так само, як і користувачі Android. Але варто пам’ятати, що Apple не схильна довго покладатися на сторонні сервіси. Рано чи пізно компанія намагається замінити їх власними рішеннями.

Поки незрозуміло, яким саме шляхом Apple піде у створенні пошукової платформи. Але вже наступного дня після рекордного фінансового звіту за третій квартал CEO Тім Кук пообіцяв суттєве збільшення інвестицій у ШІ. Також він зазначив, що Apple стала значно відкритішою до придбання компаній у сфері штучного інтелекту.

Цікаво, що на тлі цих заяв з’явилися чутки про інтерес Apple до купівлі Perplexity — пошуковика на базі ШІ, який уже пропонує відповідальну альтернативу традиційним пошуковим системам.

Джерело: neowin

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