Новини Технології 25.08.2025

Apple iOS 26 розблокувала для iPhone 16 бездротове заряджання Qi2 25 Вт, — але не у всіх

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

iOS 26 тихесенько розблоковує бездротову зарядку Qi2 потужністю 25 Вт для iPhone 16

Схоже, Apple намагається зробити бездротову зарядку значно гнучкішою та зручнішою. Компанія тихцем відкриває підтримку вищих швидкостей на аксесуарах сторонніх виробників.

Apple без зайвого розголосу додала цю функцію в iOS 26, яка стане доступною для всіх користувачів наступного місяця, ймовірно разом із запуском iPhone 17. Особливо цікаво, що всі моделі iPhone 16, окрім однієї, отримають підтримку швидшої бездротової зарядки за новим стандартом Qi2 потужністю 25 Вт. Це означає, що можна буде користуватися не лише оригінальними аксесуарами Apple серії MagSafe, а й зарядками від сторонніх брендів, наприклад Belkin.

Варто уточнити: усі iPhone 16 уже вміють заряджатися бездротовим способом з потужністю 25 Вт. Але до цього моменту робити це можна було лише з офіційними аксесуарами Apple. Щоб отримати максимальну швидкість, потрібно було купити оновлений зарядний пристрій MagSafe і додатково підключити адаптер живлення потужністю 30 Вт.

Тепер ситуація змінюється. З виходом iOS 26 така ж потужність у 25 Вт стане доступною через будь-які сумісні зарядні пристрої Qi2.2 або Qi2 (про це повідомляє MacRumors).

Компанія Belkin уже анонсувала три нові зарядки Qi2 25W для лінійки iPhone 16. Виробник заявляє такі самі результати, як і Apple: заряд від 0 до 50% за 30 хвилин. Фактично тепер користувач зможе вибрати будь-який зручний аксесуар — для використання вдома, у дорозі чи як елемент робочого столу — і не буде обмежений лише оригінальними рішеннями Apple.

Важливо й те, що компанія не стала прив’язувати нову функцію виключно до iPhone 17, а просто відкрила її для поточної лінійки. Це також підтверджує: майбутні iPhone 17 з самого старту отримають повну підтримку Qi2.

Попри загальну хорошу новину, iPhone 16e залишився без підтримки Qi2. У цій моделі немає можливості використовувати швидку зарядку за новим стандартом. Водночас існує ймовірність, що наступні покоління iPhone 16e таку опцію отримають.

Цікаво, що Apple офіційно про це не оголошувала. Інформацію виявили під час тестування останньої бета-версії iOS 26, яка вже наступного місяця стане доступною для всіх.

Варто зазначити, що кілька днів тому Google представила нові смартфони Pixel 10. Флагманські моделі Pixel 10 Pro також підтримують швидшу бездротову зарядку, що ставить їх у пряме порівняння з актуальними iPhone 16.

Джерело: wccftech

