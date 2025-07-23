tyzhden shi
Новини Софт 23.07.2025 comment views icon

Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Apple оновила iOS 26: що з’явилося в четвертій бета-версії

Apple випустила четверту бета-версію iOS 26 для розробників. Це оновлення містить кілька змін у дизайні Liquid Glass, а також повертає функцію зведення повідомлень на основі ШІ — після тимчасового призупинення на початку року.

Що змінилося в iOS 26 beta 4

Бета версія в основному призначена для того, щоб розробники могли протестувати свої застосунки на сумісність новою версією ОС Apple. Це дає їм час і можливість підготуватися до широкого публічного розгортання операційної системи. Водночас четверта бета-версія iOS 26 дозволяє користувачам ознайомитися з майбутнім релізом.

В цій версії з’явився новий екран привітання під час першого оновлення ПЗ. Також нового вигляду отримали вступні екрани для різних функцій, таких як Siri та зведення сповіщень на основі ШІ.

Раніше Apple тимчасово прибрала функцію ШІ-зведень (у рамках оновлення iOS 18.3 у січні) через інцидент із BBC, яка заявила, що ця функція спотворила один із заголовків. У ШІ-зведенні новини система стверджувала, що Луїджі Манджоне, обвинувачений у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона, вчинив самогубство, хоча це не відповідало дійсності.

Після критики Apple додала попередження, щоб уточнити, коли в тексті відображається звіт, створений штучним інтелектом. Зведення тепер можна ввімкнути або вимкнути для трьох категорій сповіщень: для застосунків «Новини та розваги», для «Спілкування та соціальні мережі» та для всіх інших застосунків.

Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Apple оновила iOS 26: що з’явилося в четвертій бета-версії

Усі зведені повідомлення Apple Intelligence відзначаються як «бета-версія». Також Apple демонструє велике червоне застереження під час увімкнення зведених повідомлень у розділі «Новини та розваги», яке вказує на те, що «зведення може змінити значення оригінальних заголовків». Сповіщення також отримують спеціальний підпис «зведено Apple Intelligence», щоб ще більше відрізнити їх від звичайних, неперероблених сповіщень.

Liquid Glass — новий стиль оформлення iOS — зазнає постійних змін. У бета-версії 3 Apple зменшила прозорість інтерфейсу в деяких застосунках. У четвертій бета-версії ефекти повернулися. Тестери помітили зміни у застосунках App Store, Photos, Apple Music, Weather та в Центрі сповіщень, де тепер динамічно змінюється відтінок під час прокрутки.

Спецпроєкти
ObmenAT24 опинився серед перших у переліку найкращих криптообмінних сервісів України
Bitget запускає токенізовані акції в партнерстві з xStocks

Серед інших змін в четвертій бета-версії iOS 26 згадуються оновлені параметри пріоритетності, нові динамічні шпалери, які змінюють кольори, та нові шпалери CarPlay. Також оновлення зазнав застосунок «Камера».

Публічна бета-версія iOS 26 має з’явитися вже до кінця цього тижня.

Джерело: techcrunch, arstechnica

Популярні новини

Коли ChatGPT зводить з глузду — OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за цим
Таємничі піщані структури у морі біля Норвегії змінюють уявлення про геологію
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Поліція розмістила фото доказів, спотворене ШІ — спочатку заперечувала, а потім вибачалася
Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор
NASA підтверджує новий міжзоряний об’єкт у Сонячні системі — пряма трансляція демонструє його рух
Фальшивий Microsoft — міжнародний кол-центр працював під софтверного гіганта
Нові гаджети OnePlus: годинник Watch 3 43 мм і навушники Buds 4 з автономністю до 45 годин
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Люди все ще кращі: програміст обійшов ШІ OpenAI у 10-годинному марафоні кодування
Як зробити біг регулярною звичкою, а не тимчасовим поривом?
Перші реакції на «Голий пістолет» з Ліамом Нісоном — неймовірно смішна дурня, варта «Оскару»
Астрономи перевідкрили зниклу зірку, яка світила династії Мін 600 років тому
Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Найсмішніший момент Clair Obscur: Expedition 33 був «випадковою імпровізацією» акторів
Ці чохли роблять Galaxy S25 сумісними з бездротовими зарядками Qi2. Огляд Spigen Ultra Hybrid
Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували
Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року
Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст
Генератор зображень Stable Diffusion 3.0 Medium працюватиме локально на процесорах AMD
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати