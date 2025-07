Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass

Apple оновила iOS 26: що з’явилося в четвертій бета-версії

Apple випустила четверту бета-версію iOS 26 для розробників. Це оновлення містить кілька змін у дизайні Liquid Glass, а також повертає функцію зведення повідомлень на основі ШІ — після тимчасового призупинення на початку року.

Що змінилося в iOS 26 beta 4

Бета версія в основному призначена для того, щоб розробники могли протестувати свої застосунки на сумісність новою версією ОС Apple. Це дає їм час і можливість підготуватися до широкого публічного розгортання операційної системи. Водночас четверта бета-версія iOS 26 дозволяє користувачам ознайомитися з майбутнім релізом.

В цій версії з’явився новий екран привітання під час першого оновлення ПЗ. Також нового вигляду отримали вступні екрани для різних функцій, таких як Siri та зведення сповіщень на основі ШІ.

iOS 26 Beta 4 brings a more visually comfortable change when viewing notifications. Now, the wallpaper gets darker right when we enter the notification centre. pic.twitter.com/UaP1FW7RvQ — Alvin (@sondesix) July 22, 2025

Раніше Apple тимчасово прибрала функцію ШІ-зведень (у рамках оновлення iOS 18.3 у січні) через інцидент із BBC, яка заявила, що ця функція спотворила один із заголовків. У ШІ-зведенні новини система стверджувала, що Луїджі Манджоне, обвинувачений у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона, вчинив самогубство, хоча це не відповідало дійсності.

Після критики Apple додала попередження, щоб уточнити, коли в тексті відображається звіт, створений штучним інтелектом. Зведення тепер можна ввімкнути або вимкнути для трьох категорій сповіщень: для застосунків «Новини та розваги», для «Спілкування та соціальні мережі» та для всіх інших застосунків.

Усі зведені повідомлення Apple Intelligence відзначаються як «бета-версія». Також Apple демонструє велике червоне застереження під час увімкнення зведених повідомлень у розділі «Новини та розваги», яке вказує на те, що «зведення може змінити значення оригінальних заголовків». Сповіщення також отримують спеціальний підпис «зведено Apple Intelligence», щоб ще більше відрізнити їх від звичайних, неперероблених сповіщень.

iOS 26 Beta 3 vs iOS 26 Beta 4 Which version of Liquid Glass looks better? pic.twitter.com/iFC8FiXE2P — Brandon Butch (@BrandonButch) July 22, 2025

Liquid Glass — новий стиль оформлення iOS — зазнає постійних змін. У бета-версії 3 Apple зменшила прозорість інтерфейсу в деяких застосунках. У четвертій бета-версії ефекти повернулися. Тестери помітили зміни у застосунках App Store, Photos, Apple Music, Weather та в Центрі сповіщень, де тепер динамічно змінюється відтінок під час прокрутки.

iOS 26 Beta 4 adds a dynamic tint to the Notification Center as you scroll through notifications! pic.twitter.com/18AU8t4SHH — Brandon Butch (@BrandonButch) July 22, 2025

Серед інших змін в четвертій бета-версії iOS 26 згадуються оновлені параметри пріоритетності, нові динамічні шпалери, які змінюють кольори, та нові шпалери CarPlay. Також оновлення зазнав застосунок «Камера».

Публічна бета-версія iOS 26 має з’явитися вже до кінця цього тижня.

Джерело: techcrunch, arstechnica