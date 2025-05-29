Apple iPhone 16 став найпопулярнішим смартфоном року, Samsung не відстає, а Xiaomi ледь потрапила в рейтинг

Світ смартфонів динамічно змінюється — ледь не щодня виробники анонсують нові моделі, кращі за попередників. Проте лідерство на цьому ринку утримують лише дві компанії: Apple та Samsung. Пристрої саме цих двох виробників займають більшість позицій в рейтингу ТОП-10 найпопулярніших смартфонів першого кварталу 2025 року. Про це свідчать дані дослідження Counterpoint Research. За словами аналітиків компанії, беззаперечним переможцем цього рейтингу став iPhone 16. Та й всю трійку лідерів зайняли продукти Apple.

Згідно зі звітом Counterpoint Research, за результатами продажів у першому кварталі 2025 року, Apple та Samsung вкотре розділили між собою майже весь ТОП-10. Дев’ять із десяти найбільш продаваних моделей належать саме цим двом брендам. Єдиною іншою компанією, якій вдалося потрапити до рейтингу, стала Xiaomi. Але лише з однією моделлю.

Отже, найбільше покупців обрало базову модель iPhone 16 — і це перше повернення «звичайного» айфона на вершину рейтингу з 2023 року. Смартфон особливо добре продавався в регіоні Близького Сходу й Африки, а також у Японії, де він показав найвищий приріст популярності.

На другому місці опинився iPhone 16 Pro Max, а третє зайняв iPhone 16 Pro. Разом моделі серії Pro забезпечили майже половину всіх продажів iPhone за цей період.

Четверту позицію посів iPhone 15, а найуспішнішим смартфоном Samsung став Galaxy A16 5G — він опинився на п’ятому місці.

Далі у списку розташувались наступні моделі:

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6 місце — Galaxy A06,

7 місце — Galaxy S25 Ultra (єдиний флагман Samsung у десятці),

8 місце — Redmi 14C від Xiaomi (єдина модель іншого бренду в топі),

9 місце — Galaxy A55,

10 місце — iPhone 16 Plus.

Цей рейтинг ще раз підтверджує, що Apple вміє утримувати інтерес до своєї продукції, особливо коли йдеться про оновлену базову модель. Також ми бачимо, що Samsung зберігає міцні позиції в середньому сегменті, а Xiaomi, хоч і менш помітна, все ж має свою стабільну аудиторію.

Джерело: gsmarena