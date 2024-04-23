Apple — ні, Samsung можна. Південна Корея заборонить iPhone для військових через небезпеку

За даними видання The Korea Gerald, військові Південної Кореї розглядають повну заборону на використання Apple iPhone на військових об’єктах через занепокоєння щодо можливого витоку конфіденційної інформації через записи голосу.

Група високопоставлених офіцерів, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що 11 квітня штаб ВПС країни опублікував оголошення на сервері внутрішньої мережі військових, в якому міститься вказівка ​​про повну заборону будь-яких пристрої, що здатні записувати голос та не дозволяють стороннім додаткам керувати їхніми функціями, починаючи з 1 червня. Конкретно iPhone названо пристроями, що підпадають під заборону. Рішення про заборону iPhone в корейській армії було прийнято на спільних засіданнях, проведених штабом армії, флоту та повітряних сил.

«Неминуче блокувати будь-який вид запису голосу, не лише формальне спілкування, включаючи зустрічі, офісні розмови, ділові оголошення та скарги та консультації з громадськістю, але також неформальне спілкування, таке як приватні телефонні дзвінки (в межах військові споруди)», — йдеться у документі.

Заборона мала б охоплювати усі типи смартфонів, розумних годинників та інших пристроїв, які можна носити. Джерела, однак, стверджували, що смартфони на базі Android, в основному від Samsung Electronics, будуть звільнені від заборони, тоді як у документі прямо зазначено, що «пронос iPhone буде повністю заборонений».

Причина, по якій саме iPhone будуть заборонені, а смартфони на базі Android, як-от серія Galaxy від Samsung, нібито полягає в тому, що iPhone не повністю відповідають обмеженням, викладеним Національною оборонною мобільною безпекою — військовим застосунком для керування мобільними пристроями. Під час активації програми безпеки вона обмежує кілька функцій смартфона, включаючи камеру, Wi-Fi, модем, функції USB та мікрофон. Однак Apple не дозволяє застосункам сторонніх розробників керувати функціями iPhone, окрім камери.

Дискусії щодо потенційної заборони на iPhone почалися у вересні минулого року, коли SK Telecom, провідний телекомунікаційний оператор країни, представив безпрецедентну функцію запису дзвінків для iPhone через застосунок A-Dot. Початково iPhone від Apple не підтримує функції запису дзвінків через проблеми з конфіденційністю, оскільки в багатьох штатах США, включаючи Каліфорнію, заборонено записувати голосові дзвінки без згоди іншої особи.

У Кореї запис дзвінка є законним, але випадки зловживань, наприклад порушення приватного життя, можуть підлягати юридичному покаранню. Багато користувачів Galaxy кажуть, що вони продовжують використовувати телефони Samsung в основному завдяки функції запису дзвінків. Майже семеро з 10 жителів Кореї користуються телефонами Galaxy.

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Військовий застосунок безпеки критикують за його ненадійність. Залежно від того, яку версію Android встановлено у телефоні, застосунок. Однак інший військовий чиновник заявив, що цей недолік, ймовірно, буде усунено пізніше шляхом оновлення.

Тим часом Національна комісія з прав людини Кореї в березні постановила, що зобов’язання всіх військових у кожному місці встановлювати програму безпеки є надмірним обмеженням прав людини. Комісія рекомендувала міністру оборони створити положення про примусове встановлення додатка безпеки у відповідному законі про військову безпеку. також рекомендовано обмежити обов’язкове встановлення програми лише для необхідного персоналу та місць.

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