Китай посилює негласну заборону використання iPhone та інших іноземних пристроїв

Китай посилює протекціонізм та переносить його на сферу мобільних пристроїв. Все більше китайських агентств та компаній, що підтримуються державою, по всій країні просять своїх співробітників не приносити на роботу Apple iPhone та інші іноземні пристрої, повідомляють люди, знайомі з ситуацією.

Вже понад десять років Китай прагне знизити залежність від іноземних технологій, просячи державні компанії, такі як банки, перейти на місцеве програмне забезпечення та просуваючи вітчизняне виробництво напівпровідникових чипів. Останнім часом ця тенденція посилилася і тепер торкається більшої кількості сфер.

За останні місяці кілька державних компаній та урядових відомств як мінімум у 8 провінціях дали своїм співробітникам вказівку почати просувати місцеві бренди. У грудні дрібніші компанії та агенції в містах нижнього рівня з провінцій, включаючи Чжецзян, Шаньдун, Ляонін і центральний Хебей, де знаходиться найбільший у світі завод з виробництва iPhone, видали власні усні директиви з цього приводу.

Ще у вересні агентство Reuters повідомило, що співробітникам щонайменше трьох міністерств та державних органів було наказано не використовувати iPhone на роботі.

Apple поки що ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

Джерело: Reuters