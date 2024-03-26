Apple офіційно анонсувала час проведення WWDC24 і натякає на AI

Apple офіційно анонсувала свій захід WWDC24. Конференція для розробників розпочнеться 10 червня і закінчиться 14 червня. Як і в останні роки, компанія проводить спеціальну особисту подію лише для запрошених у штаб-квартирі Apple. Компанія продовжує свою традицію пропонувати WWDC онлайн безкоштовно для всіх, а також організовує особистий захід цього року.

Керівник відділу маркетингу Apple Грег Джосвіак каже, що подія буде «абсолютно неймовірною». Absolutely Incredible можна скоротити як AI.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD — Greg Joswiak (@gregjoz) March 26, 2024

“Подайте заявку на можливість особисто приєднатися до нас на цілоденну подію в Apple Park у понеділок, 10 червня. Дивіться Keynote та нові захопливі програми, зустрічайтеся з експертами Apple та беріть участь у спеціальних заходах”.

Apple повідомляє, що отримання бейджів та вітальний захід у кампусі Infinite Loop відбудуться у неділю, 9 червня. Щоб відвідати спеціальну подію WWDC24, треба перейти на сторінку для розробників Apple та натиснути посилання «Запит на участь». Apple повідомить вас, якщо ви обрані.

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