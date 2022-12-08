WSJ: Apple остаточно відмовилася від суперечливої системи перевірки фотографій iCloud на дитячу порнографію

Apple вирішила припинити розробку технології перевірки фото в iCloud для протидії проявам насильства над дітьми, зокрема виявлення випадків сексуальної експлуатації неповнолітніх, шляхом автоматичного порівняння знімків за хеш-сумами з базою. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Ця технологія була анонсована в серпні 2021 року як частина великого оновлення для захисту дітей і спочатку Apple планувала її запуск на вересень разом з iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 та macOS Monterey. Анонс викликав гострі дискусії та критику через обґрунтовані побоювання щодо можливих зловживань зі сторони урядів авторитарних країн та перетворення передового технологічного рішення на потужний інструмент стеження за користувачами. Apple спочатку намагалася розвіяти побоювання, але врешті-решт відступила — компанія пообіцяла доопрацювати функціональність з врахуванням зауважень. У грудні минулого року Apple запевняла, що плани лишаються в силі, але відтоді вочевидь компанія передумала. За словами старшого віцепрезидента Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі, компанія вирішила зосередитися на створенні інших рішень, які дозволять запобігати самому здійсненню сексуального насилля над дітьми.

У відповідь на пряме запитання щодо впливу розширеного застосування технологій шифрування на роботу правоохоронних органів, які розслідують злочини, він сказав: «Зрештою, безпека даних клієнтів серйозно впливає на нашу безпеку в цілому».

Незадовго до цього Apple анонсувала запуск нової системи захисту Advanced Data Protection з безумовним end-to-end шифруванням даних користувачів у хмарному сховищі iCloud. Одночасно компанія розгортає нові функції, спрямовані на збереження конфіденційності та безпеки під час використання iMessage, та захист даних, що зберігаються в iCloud. Детальніше — в окремому матеріалі.

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Залишається згадати, що Apple реалізували частину планів з минулої осені з оновленням iOS 15.2. Щоправда, з деякими змінами. Йдеться про функцію безпеки iMessage, яка з’явилася в США наприкінці минулого року та розширилася на кілька країн на початку цього року. Вона розпізнає та розмиває фото відверто сексуального характеру в iMessage на смартфонах дітей та підлітків. Коли система “бачить” щось за межами дозволеного, то показує попередження з вказівками щодо отримання допомоги або блокування відправника. Початковий задум також передбачав автоматичні сповіщення батьків про будь-яке виявлення, та на етапі реалізації зробили такі сповіщення опціональними.