Apple отложила запуск системы по проверке фотографий iCloud на детскую порнографию на неопределенный срок





Изначально Apple планировала добавить новые функции для защиты детей в iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey на релизе новых ОС (в сентябре) и сперва только для США. Теперь на основании отзывов клиентов и правозащитных организаций Apple решила отложить запуск — на неопределенный срок.

«В прошлом месяце мы объявили о планах по добавлению функций для защиты детей от преступников, использующих средства коммуникации для их вербовки и незаконной эксплуатации, а также ограничить распространение материалов сексуального насилия над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных организаций, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем запускать эти критически важные функции защиты детей» из официального заявления Apple

Apple анонсировала новые функции в рамках инициативы по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей 6 августа. В ответ пользователи, защитники конфиденциальности и эксперт по безопасности раскритиковали компанию, обвинив ее в отказе от приватности. Apple отреагировала на критику, 9 августа опубликовав шестистраничный FAQ, чтобы развеять недоверие и пообещала никогда не использовать алгоритмы для слежки в целях правительств разных стран. 12 августа старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги в большом интервью The Wall Street Journal еще раз объяснил, как будет работать технология. 18 августа пользователь Reddit обнаружил в iOS 14.3 код алгоритма Apple для проверки фото на детское порно и опубликовал его на GitHub.