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Apple отложила запуск системы по проверке фотографий iCloud на детскую порнографию на неопределенный срок

Apple отложила запуск системы по проверке фотографий iCloud на детскую порнографию на неопределенный срок

Apple отложила запуск системы по проверке фотографий iCloud на детскую порнографию на неопределенный срок


Изначально Apple планировала добавить новые функции для защиты детей в iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey на релизе новых ОС (в сентябре) и сперва только для США. Теперь на основании отзывов клиентов и правозащитных организаций Apple решила отложить запуск — на неопределенный срок.

«В прошлом месяце мы объявили о планах по добавлению функций для защиты детей от преступников, использующих средства коммуникации для их вербовки и незаконной эксплуатации, а также ограничить распространение материалов сексуального насилия над детьми. Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных организаций, исследователей и других лиц, мы решили выделить дополнительное время в ближайшие месяцы, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем запускать эти критически важные функции защиты детей»

из официального заявления Apple

Apple анонсировала новые функции в рамках инициативы по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей 6 августа. В ответ пользователи, защитники конфиденциальности и эксперт по безопасности раскритиковали компанию, обвинив ее в отказе от приватности. Apple отреагировала на критику, 9 августа опубликовав шестистраничный FAQ, чтобы развеять недоверие и пообещала никогда не использовать алгоритмы для слежки в целях правительств разных стран. 12 августа старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги в большом интервью The Wall Street Journal еще раз объяснил, как будет работать технология. 18 августа пользователь Reddit обнаружил в iOS 14.3 код алгоритма Apple для проверки фото на детское порно и опубликовал его на GitHub.

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