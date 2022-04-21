Apple расширяет за пределы США функцию, размывающую откровенные снимки в «Сообщениях» (пока только на четыре страны)

Компания Apple начинает более широкое внедрение функции «Безопасность общения в Messages». Она предназначена для автоматического размытия изображений, содержащих наготу, которые были отправлены детям с помощью сервиса обмена сообщениями.

Эта функция была запущена в прошлом году и сначала работала лишь в США. Теперь она развёртывается в других странах. В скором времени функция станет доступной в приложениях Messages на iOS, iPadOS и macOS для пользователей в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Точные сроки пока не называются, по данным The Guardian, функция появится в Великобритании «скоро».

Сканирование изображений происходит на устройстве и не влияет на сквозное шифрование сообщений. Функция сканирует входящие и исходящие изображения на наличие материалов «сексуального характера». Если изображение определено, как содержащее наготу, оно становится размытым. Вместе с тем детям и подросткам предоставляются рекомендации по поиску помощи, а также публикуется уведомление, что можно не просматривать изображение и прекратить беседу. У детей также есть возможность отправить сообщение о помеченной фотографии взрослому, которому они доверяют. Инструкции по включению этой функции, интегрированной в существующую систему Apple Family Sharing, можно найти здесь.

Apple также развёртывает новую функцию для поиска Spotlight, Siri и Safari. Она будет направлять пользователей на безопасные ресурсы в том случае, если они ищут темы, связанные с сексуальным насилием над детьми.

Источник: The Verge