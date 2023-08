Apple почала розробку A19 Bionic та M5 — майбутніх процесорів для iPhone та Mac

Попри те, що ще не вийшли процесори Apple A17 Bionic та M3, компанія вже активно працює над майбутніми чипами, які з’являться на ринку лише за кілька років. Судячи з даних недавнього витоку, технологічний гігант розробляє процесори A19 Bionic та M5. Це означає, що роботи зі створення моделей A18 Bionic та M4 вже близькі до свого завершення.

Підтвердження того, що Apple працює над чипами наступного покоління для різних пристроїв, представлені у вигляді ідентифікаторів CPU. Відповідну інформацію опублікував користувач @_orangera1n у соцмережі X. Судячи з цих відомостей, вже ведуться роботи над процесорами A19 Bionic та M5. При цьому A19 Bionic може мати тільки одну версію, тоді як M5 в кінцевому підсумку отримає кілька модифікацій, включаючи більш функціональні варіанти Pro, Max і Ultra.

It appears that apple has started work on the A19 and M5 Pro/Max/Ultra SOCs

Also I wonder what 0x6033/0x6034 are pic.twitter.com/C8f5vcrlFv

— Ellie 🔥🌸 #DownWithRose #MollySupport #MizuSuprt (@_orangera1n) August 20, 2023