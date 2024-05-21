Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською

Незабаром Microsoft Edge запропонує переклад відео в режимі реального часу на таких сайтах, як YouTube, LinkedIn, Coursera тощо. У рамках цьогорічної події Build Microsoft оголосила, що нова функція на основі штучного інтелекту зможе перекладати голосовий вміст за допомогою дубляжу та субтитрів прямо під час перегляду.

Наразі ця функція підтримує переклад з іспанської на англійську, а також переклад з англійської на німецьку, гінді, італійську, російську та іспанську. Окрім зручного перекладу відео на мову користувача, нова функція штучного інтелекту Edge також має зробити відео більш доступними для тих, хто має проблеми зі слухом.

Edge підтримуватиме переклад у реальному часі для відео на новинних сайтах, таких як Reuters, CNBC та Bloomberg. Microsoft планує додати більше мов і підтримуваних сайтів у майбутньому.

Наразі Edge вже пропонує можливість резюмувати зміст відео YouTube, але він не може генерувати текстові підсумки кожного відео, оскільки покладається на наявну стенограму.

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Джерело: The Verge

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