Паніка, страх та невмотивованість: екс-менеджер Google розкритикував роботу компанії над ШІ

Екс-менеджер Google Скотт Дженсон вважає, що компанія потенційно може бути серйозним гравцем на ШІ-ринку, але їй заважає відсутність мотивації й панічні настрої (stone cold panic).

«Проекти штучного інтелекту, над якими я працював, були немотивованими та керовані панічними настроями», — написав він в LinledIn.

На його думку, ця «короткозорість» не викликана потребами користувача. Це просто страх програшу конкуренції.

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Пізніше автор допису уточнив, що він не був старшим керівником Google і що проекти, над якими він працював, «були досить обмеженими»: «мій коментар більше пов’язаний із загальним розчаруванням усієї галузі та її підходом до штучного інтелекту».

Скотт Дженсон підкреслив, що це далеко не перший випадок, коли компанія боїться і панікує в ситуації конкуренції.

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«Це саме сталося 13 років тому з Google+, я також був під час того фіаско. Це була схожа реакція», — зазначив він.

Google+ була соціальною мережею, яку компанія запустила в червні 2011 року. Соцмережа так і не стала конкурентом Facebook постійно стикаючись з «низьким рівнем використання та залучення». Остаточно проєкт прикрили у квітні 2019 року.

Згідно з інформацією в профілі Дженсона в LinkedIn, він є випускником Стенфордського університету і працював у Google загалом близько 16 років.

В Google Скотт Дженсон влаштовувався на роботу три рази.

Вперше — з 2005 по 2011 рік. Він тоді керував підрозділом з мобільного UX-дизайну.

У 2013 році він знову приєднався до Google і пропрацював там понад 8 років, зосереджуючись на стратегії продукту.

Останній і найкоротший період роботи Дженсона в Google тривав з квітня 2022 року по березень 2024 року. Він досліджував нові способи використання тактильної технології для Android.

Проте Google, на думку фахівця, не єдиний хто допускає подібні помилки.

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«До речі, Apple нічим не відрізняється. Вони теж намагаються створити штучний інтелект в Siri. Коли в імператора, зрештою, не буде одягу, їх буде притискати хтось, хто думає більше», — заявив він.

Тут варто уточнити, що сам Дженсон пропрацював дизайнером інтерфейсу в Apple вісім років.

Зазначимо, що наразі в технологічному вимірі відбувається гонка ШІ: Google і Apple в ній намагаються наздогнати OpenAI.

Але ані фінансові можливості, ані попередні інвестиції в ШІ не забезпечили жодній компанії хоч якоїсь переваги.

The New York Times навіть писало, що керівники програмного забезпечення Apple тижнями самостійно тестували ChatGPT, перш ніж зрозуміли, що їм потрібно оновити свій цифровий помічник Siri.

За даними Bloomberg, Apple наближається до угоди з OpenAI щодо інтеграції ChatGPT у наступну версію iOS.

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