Мстився за крадіжку iPhone і підпалив не той будинок — чоловік визнав провину у вбивстві п’ятьох людей

У п’ятницю, 17 травня, 20-річний Кевін Буї визнав себе винним у вбивстві сім’ї з п’ятьох людей через викрадений Apple iPhone. Жаху додає те, що молодик переплутав будинки та підпалив не ті двері, хоча злочин і без того тяжкий.

Мешканець штату Колорадо, США, підпалив будинок у Денвері у 2020 році, думаючи, що мститься за крадіжку iPhone. Як повідомляє окружна прокуратура Денвера, він визнав себе винним у за двома пунктами звинувачення у вбивстві другого ступеня. Буї, якому на момент пожежі, 5 серпня 2020 року, було 16 років, притягнули до відповідальності як повнолітнього.

У свідченнях про арешт говориться, що iPhone Буї вкрали у процесі торгівлі наркотиками. Слідчі заявили, що він мав намір підпалити будинок тих, хто його пограбував. Він відстежив айфон за допомогою спеціального застосунку Apple для таких випадків.

Слідчі заявили, що Буї якимось чином неправильно визначив власність і замість потрібного йому підпалив будинок сім’ї сенегальських іммігрантів. В результаті пожежі загинуло п’ятеро людей, серед них 21-місячна дитина та 6-місячне немовля.

NBC News повідомило, що в рамках угоди про визнання провини з Буї було знято 60 інших звинувачень, включаючи вбивство першого ступеня та підпал. Йому загрожує 60 років в’язниці, вирок буде призначено на 2 липня.

Буї був не один і є останнім із трьох людей, які заявили провину у зв’язку з пожежею. Діллона Сіберта, який визнав себе винним у вбивстві другого ступеня за угодою про визнання провини, минулого року засудили до трьох років ув’язнення для неповнолітніх і семи років у в’язниці штату для молодих ув’язнених. Гевін Сеймур був засуджений до 40 років ув’язнення після того, як у березні визнав себе винним у вбивстві другого ступеня.

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Хоча такі програми, як Find My, можуть бути неймовірно точними, вони не зовсім надійні. У 2022 році спецзагін у Денвері помилково вдерся у будинок 77-річної жінки, шукаючи вантажівку з викраденою зброєю та iPhone. Адвокат жінки сказав, що поліція покладалася на застосунок Find My, який зрештою привів їх до неправильної адреси. У березні суд присяжних присудив жінці компенсацію у $3,76 млн.

Джерело: Business Insider