Apple подовжила на 2-й сезон «Бункер‎» — постапокаліптичний серіал за мотивами книг Г’ю Гоуї

Перший сезон постапокаліптичного шоу від режисера Мортена Тільдума завершиться 30 червня, але Apple вже оголосила про продовження історії.

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«Не можемо дочекатися, поки глядачі зануряться в епічний світ, який ми створили, щоб оживити романи Г’ю Гоуї. Apple вірила в наше бачення з першого дня, і для мене велика честь отримати можливість знову заглибитися в цю історію», — сказав шоураннер Грем Йост.

Перший сезон «Бункер‎у» дебютував на Apple TV Plus 5 травня. Сюжет розповідає про майбутнє, в якому світ майже не придатний для життя. 10 тисяч останніх людей на Землі увесь час перебувають у гігантському підземному бункері. Хто його побудував та коли — невідомо, і будь-хто, хто спробує розгадати таємницю сховища, помре. Джульєтта (Ребека Фергюсон) — інженерка, яка намагається дізнатися, хто вбив її коханого, під час розслідування розкриває чимало інших неочікуваних таємниць.

Поряд із зіркою фільму «Доктор Сон» Ребекою Фергюсон, у шоу з’являться Девід Оєлово, репер Common, Гаррієт Волтер, Чиназа Уче, Аві Неш («Ходячі мерці»), Рашида Джонс («Офіс»), Тім Робінс («Втеча з Шоушенка»).

Джерело: The Verge