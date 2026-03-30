Трейлер "Гаррі Поттера" став найпопулярнішим в історії HBO: 277 млн переглядів за два дні

Трейлер “Гаррі Поттера” — нового серіалу від HBO — побив рекорд, як найпопулярніший в історії компанії. За перші 48 годин відео зібрало 277 млн переглядів з усіх платформ.





Майбутнє шоу, засноване на творах Джоан Роулінг, знову поверне глядачів до історії “хлопчика, що вижив”, але запропонує більше деталей із книг. Дебютний епізод “Гаррі Поттера” вийде 25 грудня 2026 року, решта серій першого сезону випускатимуть раз на тиждень.

Перший сезон, як і фільм, отримав назву “Гаррі Поттер та філософський камінь”, що відповідає книзі 1997 року. Нас знову познайомлять з тріо головних героїв, а також іншим учнями та викладачами Гоґвортсу, однак вже у новому втіленні: від акторів Домініка Маклафліна (Гаррі), Арабелли Стентон (Герміона), Алістера Стаута (Рон), Локса Пратта (Драко Мелфой), а також Джона Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Ніка Фроста (Рубеус Геґрід) та Паапи Ессіеду (Северус Снейп).





Очікується, що новий “Гаррі Поттер” адаптує по книзі на кожен із семи сезонів, а виробництво займе десятиліття. Утім, очікувати, що серіал випускатиме нові епізоди щороку, не слід — принаймні, зі слів боса HBO Кейсі Блойса. Хоча він натякнув, що сценарії другого сезону вже готуються, а зйомки будуть організовувати максимально швидко з огляду на дорослішання акторського складу.

Шоуранером виступила Франческа Гардінер (“Спадкоємці”), а кілька епізодів зрежисував Марк Майлод (“Гра престолів”). До роботи також залучені сама Роулінг та продюсер оригінальних фільмів Девід Хейман.

