«Бункер»: тизер нового постапокаліптичного серіалу за книгами Г’ю Гоуї, що дебютує на Apple TV+ 5 травня

Apple опублікувала тизер нової 10-серійної постапокаліптичної драми «Бункер»/Silo з Ребекою Фергюсон в головній ролі.

Дія серіалу відбувається у майбутньому, де світ майже не придатний для життя. 10 тисяч останніх людей на Землі увесь час перебувають у гігантському підземному бункері. Хто його побудував та коли — невідомо, і будь-хто, хто спробує розгадати таємницю сховища, помре. Джульєтта (Ребека Фергюсон) — інженерка, яка намагається дізнатися, хто вбив її коханого, під час розслідування розкриває чимало інших неочікуваних таємниць.

Поряд з зіркою фільму «Доктор Сон» Ребекою Фергюсон, у шоу з’являться Девід Оєлово, репер Common, Гаррієт Волтер, Чиназа Уче, Аві Неш («Ходячі мерці»), Рашіда Джонс («Офіс»), Тім Робінс («Втеча з Шоушенка»).

Сценарій до «Бункеру» писав Грем Йост, взявши за основу однойменну серію книг Г’ю Гоуї. Перші три епізоди відзняв режисер Мортен Тильдум («Гра в імітацію»).

Перші дві серії дебютують на Apple TV+ 5 травня, інші виходитимуть по одній щотижня.

Прем’єра ще одного постапокаліптичного шоу Apple «Екстраполяції» відбудеться вже 17 березня. Серіал-антологія Скотта З. Бернса, де персонажі переживатимуть наслідки руйнівних кліматичних змін, у першу чергу цікавий своїм потужним акторським складом — це Меріл Стріп, Кіт Герінґтон, Едвард Нортон, Форест Вітакер, Тобі Магвайр, Джемма Чан, Сієнна Міллер та Девід Швіммер.

Джерело: Engadget, Collider