Apple Live Translation — в iOS 26 з’явився живий переклад повідомлень та розмов

На цьогорічній конференції WWDC 2025 компанія Apple продовжила гнути свою «інтелектуальну» лінію — і представила функцію Live Translation. Тепер застосунки Messages, FaceTime і Phone в iOS 26 можуть миттєво перекладати текст і голосові розмови, тож спілкування з людьми з інших країн стало ще простішим. Нарешті, можна зідзвонитися з італійцем, не готуючи шпаргалку зі словником!
У Messages переклад відбувається прямо під час набору тексту. Ви друкуєте українською, а співрозмовник бачить французький. І навпаки. Нова функція перекладів реалізована на моделях Apple, що повністю працюють на пристроях для збереження конфіденційності. Отже, ваші жарти, ревнощі й зізнання в коханні залишаться між вами, співрозмовником і телефоном.
У FaceTime все ще цікавіше: вмикається живий переклад разом із субтитрами, тож ви бачите перекладені фрази співрозмовника, не втрачаючи живу інтонацію оригінального голосу. Телефонні дзвінки йдуть ще далі — переклад голосом відбувається прямо в реальному часі. Ви говорите — вас перекладає, вам говорять — ви чуєте переклад. Майже як синхронний перекладач у кишені.
Apple демонструвала цю функцію на прикладі планування поїздки за кордон у режимі реального часу, показуючи, як користувачі можуть координувати свої дії з друзями за кордоном без мовних обмежень. І все це — без зовнішніх серверів, хмар і інших «підслуховувачів». ШІ працює на самому пристрої — із запуском Live Translation компанія Apple намагається продовжувати будувати імперію під назвою Apple Intelligence. Хоча місцями йде туго та із затримками графіка.
Джерело: macrumors
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