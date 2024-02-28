Apple Vision Pro не пошкодить ваш зір, але краплі для очей краще придбати

The Verge пише, що чимало користувачів скаржаться на втому та сухість очей після використання Vision Pro.

«Екрани чи гарнітури, які псують очі — це ще один міф», — каже доктор Арвінд Сайні, клінічний представник Американської академії офтальмології.

Твердження, у яке важко повірити, оскільки люди часто скаржаться на втому чи сухість очей після використання різноманітних гаджетів. Сайні каже, що все це тимчасові симптоми — ймовірно, викликані тим, що люди просто недостатньо часто моргають. Щодо таких симптомів, як запаморочення та нудота, то лікар каже, що вони спричинені переглядом зображень в русі, які надсилають в мозок такі самі сигнали, коли ви рухаєтесь у житті.

Втома (чи напруження очей) може бути викликане так званим конфліктом вергенції Вергенція — одночасний рух обох очей у протилежних напрямках, щоб отримати або зберегти бінокулярне бачення. та акомодації Акомодація — пристосування ока до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього.. У реальному світі, коли ви дивитесь на об’єкт, фокусна точка та фізична відстань до цього об’єкта однакові — натомість у віртуальній реальності глибина імітується, тому відстань вашого ока до фізичного екрана та предмета, на якому ви фокусуєтесь у віртуальному світі, можуть не відповідати, що призводить до втоми м’язів очей.

«Хоча ці симптоми іноді можуть бути незручними, немає наукових доказів того, що будь-які цифрові екрани, включно з такими інструментами, як пристрої VR, шкідливі для здоров’я очей».

Щодо заяв про почервоніння та крововиливи в очах, то Сайні каже, що вони не становлять небезпеки. Як правило, так звані субкон’юнктивальні крововиливи — нешкідливі та загоюються самі по собі. Вони можуть бути спричинені швидкими змінами тиску (наприклад, чханням або кашлем), що може призвести до лопання капілярів в очах, або травмою ока.

«Використання екрана або VR саме по собі не може спричинити субкон’юнктивальний крововилив», — каже Сайні, але зазначає, що може опосередковано спричинити розрив кровоносних судин у тому випадку, якщо ви постійно трете очі, щоб усунути сухість очей, пов’язану з використанням таких пристроїв.

Більшість виробників VR-гарнітур попереджають, що їхні пристрої не призначені для дітей до 13 років — частково тому, що вони не призначені для маленьких тіл, а також тому, що очі дітей ще розвиваються. Наприклад, на сторінці відповідності Meta Quest зазначається, що «організм дітей, як правило, є менш розвиненим, тому їхні очі, шия, спина та сила ще не дозволяють їм комфортно чи безпечно використовувати Meta Quest». Це попри те, що поки що немає переконливих доказів або достатньо досліджень, щоб сказати, що використання гарнітури негативно впливає на зір дітей.

Але навіть якщо гарнітури не становлять загрози для зору, не значить, що від них не можуть боліти очі. Виробники так само пропонують кілька порад для комфортного використання — на сторінці підтримки Apple Vision Pro рекомендують використовувати пристрій з перервами кожні 20-30 хвилин на початку роботи. В Meta говорять те ж саме, додаючи, що експерти радять обмежувати використання гарнітур до 2-х годин на день.

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Сайні ж пропонує дотримуватися методу 20-20-20: кожні 20 хвилин робити 20-секундну перерву і дивитися на 20 футів (6 метрів) вдалину. І якщо нічого не допомагає, ви завжди можете придбати краплі для очей.

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