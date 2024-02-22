Ціни на «сірі» Apple Vision Pro в Україні почали знижуватися — з’явилися пропозиції дешевше 170 тис. грн

Все ще невідомо, коли Apple Vision Pro з’явиться в офіційних ритейлерів, тож наразі м’яч на полі «сірих» продавців, які наближають «технологію майбутнього» (© Тім Кук) як можуть.

Продажі Vision Pro в США стартували 2 лютого 2024 року. США поки що єдина країна, де Vision Pro можна купити офіційно: ціни починаються від $3499 (без врахування податків) за мінімальну комплектацію з 256 ГБ пам’яті, вартість версії зі сховищем на 512 ГБ становить $3699, а 1 ТБ — $3899. В Україну та інші країни ґаджети наразі привозять перекупи, які, ясна річ, встановлюють нескромну націнку. Водночас за останній тиждень ціни на Apple Vision Pro в Україні пішли вниз.

Якщо на старті продажів на початку лютого за Apple Vision Pro українські маркетплейси і магазини електроніки просили, у середньому, 210 тис. грн, то станом на 22 лютого можна знайти пропозиції дешевше 170 тис. грн (близько $4 400 за теперішнім курсом), що підтверджують дані прайс-агрегаторів Hotline та E-Katalog Україна.

Йдеться про мінімальну комплектацію з 256 ГБ вбудованої пам’яті (512 ГБ або 1 ТБ коштують дорожче, але й вони дещо втратили у ціні). Вартість максимальної версії з 1 ТБ пам’яті наразі сягає 250 тис. грн. Варто зазначити, що йдеться не про передзамовлення з повною передоплатою, гарнітури начебто є «в наявності», тож пристрій мають видати/відправити в день оплати замовлення.

Apple наробила чимало галасу випуском «просторового комп’ютера» у форматі лижної маски — з початком продажів соцмережі наповнилися мемами та веселим контентом від «людей з майбутнього», які дивним чином використовували гарнітуру — в різних публічних місцях (метро, ресторанах чи просто посеред вулиць), тренажерних залах, за кермом Tesla з увімкненим Автопілотом та під час вигулу пса Патрона робособак. Водночас цікавих та наближених до реальності демонстрацій також вистачало — від більш очевидних (перегляд фільмів, ігор, музики, фото) до сценаріїв, як-от програмування та багатозадачність та відстеження вікон і ще купа різних родзинок (але не ті, про які ви подумали, — поки без 3D порно, лише звичайне пласке на VR-екрані). Досить цікавий збіг — тенденція до зниження вималювалася на після новин про масові повернення Apple Vision Pro на другому тижні продажів. В соцмережах користувачі вказували серед головних причин повернення дискомфорт при носінні гарнітури через великі розміри та надмірну вагу, недостатню автономність, незручність при виконанні робочих завдань, відсутність підтримки окремих файлів та обмежена бібліотека застосунків загалом.

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Apple поки не оголосила дати старту продажу Apple Vision Pro в інших країнах — дистриб’ютор Apple на українському ринку «Асбіс-Україна» поки не інформувала ритейлерів про дату офіційних поставок, тож коли в Україні з’являться «білі» і скільки вони коштуватимуть, поки можна лише здогадуватися. Навіть якщо відкинути в бік обмеження (для повноцінного використання потрібен американський AppleID) та проблеми з гарантією, у «сірих» Apple Vision Pro є інший, більш суттєвий недолік — у комплекті є близько 30 різних підкладок ущільнювачів, які забезпечують належне прилягання пристрою з урахуванням індивідуальних особливостей форми обличчя людини. Це означає, що при купівлі в неофіціалів шанси вгадати й не зіпсувати собі враження від використання новинки вкрай низькі.

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