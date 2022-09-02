Apple врегулювала судовий позов із розробником застосунку FlickType, який критикував роботу App Store

У США завершився мировою угодою судовий розгляд між компаніями Apple і Kpaw, яка представляла інтереси розробника Коста Елефтеріу. Елефтеріо мав багато претензій до Apple. В основному вони були пов’язані з його застосунком. Також він розкривав різні шахрайські програми в App Store і говорив, що компанія погано піклується про магазин.

Позивач – розробник застосунків та колишній інженер Pinterest Коста Елефтеріу – розробив клавіатуру для Apple Watch під назвою FlickType. Він знайшов у App Store безліч застосунків, які копіювали FlickType. До того ж конкуренти зайшли так далеко, що навіть вкрали його промо-ролики. Також він виявив, що багато відгуків про застосунки, що мають високі оцінки, фактично були скопійовані. В результаті Коста Елефтеріу висловив розчарування групою перевірки App Store.

Але цим проблема не обмежувалася. Коста Елефтеріу стверджував, що його власний застосунок FlickType багаторазово відхилявся командою перевірки App Store, але компанія не видаляла програми-наслідувачі. Розробник стверджував, що це спричинило втрату доходу.

Також він заявляв, що вів переговори з Apple про можливе придбання його застосунку. Коли ж вийшла версія Apple Watch Series 7, Коста Елефтеріо виявив, що клавіатура годинника дуже схожа на FlickType. Усі свої претензії розробник висловив у позові, поданому до Верховного суду Каліфорнії в окрузі Санта-Клара у березні 2021 року. У позові також стверджувалося, що Apple мало що робить для контролю за App Store, оскільки отримує вигоду від того, що розробники нав’язують користувачам дорогі підписки.

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Але в результаті сторони змогли вирішити свої суперечності за межами суду – Apple врегулювала судовий процес з Елефтеріу. Клопотання про відхилення позову було подано 21 липня 2022 року після того, як Apple та Kpaw уклали мирову угоду. Однак про це стало відомо лише зараз. Умови врегулювання спору не повідомляються.

Додамо, нещодавно Коста Елефтеріу критикував Apple за рішення видаляти з App Store застосунки, які давно не отримували оновлень.

Джерело: appleinsider