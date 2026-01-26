Новини Пристрої 26.01.2026 comment views icon

Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей

Катерина Левицька

Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей
Новий AirTag. Фото: Apple

Вперше за 5 років з моменту випуску оригінальної версії Apple представила нове покоління AirTag — розумного трекера, який допомагає користувачам відстежувати та знаходити речі за допомогою програми Find My.


Ключові оновлення: новий чип Bluetooth, що збільшує радіус дії (без конкретики у цифрах) та чип Ultra Wideband, як в iPhone 17 та iPhone Air, який покращив точне визначення відстані на 50% порівняно з першим поколінням. Йдеться про функцію Precision Finding, доступну для Series 9, Watch Ultra 2 та новіших пристроїв.

Окрім цього новий AirTag отримав удвічі гучніший динамік із оновленим звуком — сигнал пристрою буде чутним на 50% більшій відстані, ніж в попередника.

В іншому друге покоління AirTag практично не відрізняється від оригіналу: має той самий дизайн і, як і раніше, використовує батарейку-таблетку CR2032, якої достатньо на рік використання, перш ніж знадобиться заміна.


Вартість AirTag стартує з $29. Можна придбати комплект одразу з 4-х пристроїв за $99 та брелок AirTag FineWoven в кольорах Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss та Black за $35, на якому можна вигравіювати ініціали. Пристрій сумісний з iPhone на iOS 26 або пізніших версіях та iPad з iPadOS 26 чи новіших.

Джерело: Apple

