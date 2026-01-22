Apple Pin: компанія готує ШІ-гаджет у форматі AirTag, з камерами та мікрофонами

Концепт Apple Pin / 9to5mac

Перегони за “наступною великою річчю” у світі технологій набирають обертів. Паралельно з OpenAI, яка вже готується до презентації споживчих ШІ-навушників, над власним ШІ-гаджетом працює й Apple. Новий витік розкрив чимало апаратних подробиць цього пристрою, який має поєднати практичні можливості в дуже компактному формфакторі.

Поки колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв розробляє ШІ-гаджет для OpenAI, сама Apple, за даними видання The Information, створює схожий продукт усередині компанії. Очікується, що пристрій може вийти на ринок уже у 2027 році. За описом, це тонкий, плоский і круглий диск — зовні він нагадує Apple AirTag. Габарити мають бути близькими до AirTag, але корпус — трохи товстішим.

На передній панелі так званого Apple Pin розмістять одразу дві камери: ширококутну та надширококутну. Вони призначені для зйомки фото й відео навколишнього середовища користувача. Також пристрій, імовірно, отримає три мікрофони та вбудований динамік — цього набору достатньо для повноцінного голосового спілкування з ШІ-асистентом. Фізичних елементів керування буде мінімум. За чутками, Apple обмежиться лише однією кнопкою.

Задня частина корпусу матиме магнітне кріплення та підтримку бездротової зарядки — за аналогією з Apple Watch. Це натякає на сценарії носіння гаджета на одязі або аксесуарах без використання ремінців чи кліпс.

Поки що залишається невідомим, які саме функції запропонує Apple Pin. Водночас логічно припустити зв’язок пристрою з новою версією Siri. Очікується, що вона з’явиться пізніше цього року разом з iOS 27 та macOS 27. На відміну від першої ШІ-версії Siri, яку Apple планує випустити в iOS 26.4, наступне покоління асистента, за чутками, базуватиметься на чатботі Google Gemini. Це має зробити Siri значно потужнішою з погляду розуміння запитів і можливостей обробки інформації.

Водночас варто пам’ятати, що йдеться про ранні витоки. Apple може змінити концепцію, дизайн або функціональність пристрою до офіційного анонсу.

Джерело: notebookcheck, 9to5mac