Apple запускає iOS 16 — які з нових функцій не потрапили в реліз (їх додадуть згодом)

Часто функції пристроїв Apple недоступні до першого офіційного релізу відповідної операційної системи. Новинки цього року стали винятком – дев’ять можливостей iPhone не увійдуть до першої релізної версії iOS 16 і стануть доступними пізніше цього, або вже 2023 року. Кожну з перерахованих функцій iOS 16 Apple анонсувала ще на WWDC, але їх не буде у першому публічному випуску.

Живі заходи

Можливість стежити за подіями, що відбуваються в режимі реального часу, як спортивні матчі або поїздки в транспорті, просто на екрані блокування. Режим підтримує реалізацію функції сторонніми програмами завдяки Live Activity API.

Game Center SharePlay

Розраховані на багато користувачів ігри, інтегровані з Game Center та SharePlay. Можливість для користувачів грати спільно під час виклику FaceTime.

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Game Center Contacts

Контакти, що показують профілі ваших друзів у Game Center. З них можна дізнатися, у що грають абоненти та чого досягають в іграх.

Підтримка Matter

Новий стандарт підключення до розумного будинку, який дозволяє сумісним аксесуарам безперешкодно працювати разом на різних платформах. Matter розширить кількість сумісних аксесуарів для розумного будинку, для яких доступне керування за допомогою Home і Siri на пристроях Apple.

Оновлена архітектура програми Home

Удосконалення базової архітектури цифрового «Будинку» для більш швидкої та надійної роботи пристроїв. Особливу увагу розробники приділили системам із великою кількістю підключених аксесуарів та контролерів.

Застосунок Freeform

Цифрова дошка для створення діаграм проектів, проведення важливих активностей та мозкових штурмів для спільної роботи в реальному часі з багатою мультимедійною підтримкою.

Спільна бібліотека фотографій iCloud

Нова опція у застосунку «Фотографії» , яка дозволяє створювати спільну бібліотеку фото та запрошувати інших власників Apple ID до спільного перегляду, редагування чи розміщення підписів. Немає жодних обмежень, всі учасники можуть мати однакові дозволи.

Обмін ключами

Можливість безпечно обмінюватися ключами у Apple Wallet через месенджери та електронну пошту.

Просте налаштування ярликів (для старих версій iPhone)

У iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X з раніше встановлених програм Siri зможе запускати сторонні ярлики без будь-якого процесу встановлення (для доступності на нових пристроях відразу ж без затримки).

Конкретні терміни релізу тих чи інших функцій на iPhone поки що невідомі. Частину Apple обіцяє реалізувати не чекаючи наступного року.

Джерело: MacRumors