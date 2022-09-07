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Фінальна версія iOS 16 стане доступною на iPhone з 12 вересня, а iPadOS – затримується

Фінальна версія iOS 16 стане доступною на iPhone з 12 вересня, а iPadOS – затримується

У рамках заходу Far Out компанія Apple розповіла про терміни доступності своєї найновішої мобільної операційної системи iOS 16.

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Анонс iOS 16 відбувся ще на конференції Worldwide Developers Conference 2022 у червні, а у липні з’явилася публічна бета-версія ОС. Тому більшість нововведень вже були відомі заздалегідь. Користувачі отримають покращений екран блокування з широкими можливостями налаштування, віджети екрана блокування, новий спосіб виводу повідомлень, покращений режим Focus з можливістю налаштування, спільні бібліотеки фотографій iCloud, допрацьований застосунок Messages з можливістю відновлювати видалені повідомлення, функцію Live Text для отримання тексту з відео. Більш детально ознайомитись з нововведеннями iOS 16 можна у попередньому матеріалі.

Власники iPhone зможуть встановити нову версію iOS 16 на свої пристрої з 12 вересня. Як правило, оновлення iOS та iPadOS виходять одночасно, але цього разу iPadOS 16 трохи затримується і буде доступна пізніше.

Джерело: The Verge


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