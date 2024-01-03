Армія США відкрила університет для навчання військових захисту від дронів

Армія США відкрила спеціалізований навчальний заклад, де має намір навчати американських солдатів захищатися від дронів. Новий університет було створено у відповідь на хвилю використання дронів, яка, за словами офіційних осіб, змінила характер війни.

Навчальний заклад Joint Counter Small Unmanned Aircraft University зараз навчає близько 1000 слухачів. У ньому солдати навчаються захищатися від дронів за умов сучасних конфліктів. Пентагон хоче, щоб бійці випереджали технології безпілотників, що швидко міняються, особливо після того, як вони побачили, наскільки ефективними вони були на полі бою в Україні та Ізраїлі.

«Ми бачили, як вони використовуються в різних цілях по всьому світу, і я думаю, що армія, ймовірно, вчинила б розумно, якби спробувала навчити своїх солдатів тому, як боротися з цією загрозою», — заявив старший фахівець з інформаційних технологій корпорації Rand Бредлі Вілсон.

Зазначається, що дрони стають все більш компактними, доступними та функціональними інструментами ведення війни. При ціні $50 практично будь-хто може перетворити дрон на зброю. БПЛА можуть використовуватись як для розвідки, так і для ураження цілей.

Хоча в багатьох випадках для успішного застосування все ж таки потрібні кваліфіковані оператори, які можуть інтерпретувати те, що бачить дрон.

Джерело: newsnationnow