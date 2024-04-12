Астрономи вперше побачили веселку за межами Сонячної системи — біля далекої «пекельної планети»

Мова йде про екзопланету WASP-76 b, яка порадувала дослідників яскравим світловим шоу, більш відомим як «глорія» — досі його спостерігали лише в межах Сонячної системи.

Пекельна планета

WASP-76 b розташована приблизно за 637 світлових років від Землі та вперше була виявлена у 2013 році. Припускають, що планета, яка становить близько 90% маси Юпітера (але десь удвічі ширша), у минулому знищила свого сусіда розміром з Меркурій. Також WASP-76 знаходиться надзвичайно близько до своєї зірки — один оберт навколо неї займає 1,8 дня.

У 2020 році дослідники виявили, що планета припливно заблокована, тобто одна сторона завжди повернена до рідної зірки (так само як Місяць повернутий до Землі). У результаті температури освітленої сторони сягають 2400 °C (тому планета й пекельна), тоді як темна — холодніша. Ця незначна різниця призводить до того, що такі метали, як залізо, можуть випаровуватися на світлому боці, а потім конденсуватися у вигляді дощу на темному боці.

Яскрава пляма

У новій статті, опублікованій на початку квітня у журналі Astronomy & Astrophysics (через Live Science), дослідники аналізували нові дані про WASP-76 b, зібрані декількома космічними апаратами (включаючи супутник ESA «Хеопс»). Зрештою вздовж східного краю екзопланети на кордоні, де зустрічаються постійні день і ніч на планеті, було виявлено дивну яскраву пляму світла.

Дослідники припускають, що ця яскрава пляма може бути глорією — рідкісним оптичним явищем, яке можна побачити на Землі і яке зазвичай складається з концентричних райдужних кілець, що утворюють гігантське коло.

На Землі глорії утворюються, коли сонячне світло проникає крізь невеликі отвори між молекулами води в хмарах або тумані, переломлюючись та розділяючись на окремі хвилі. Подібним чином працюють веселки — за винятком того, що світло викривляється через дифракцію (тобто коли світло згинається навколо перешкоди замість заломлення, або коли світло згинається під час проходження через різні середовища).

«Необхідні дуже особливі умови», — каже провідний автор дослідження Олів’є Деманжон, астроном з Інституту астрофізики та космічних наук Португалії. «Частинки атмосфери повинні мати близьку до ідеальної сферичну форму, бути повністю однорідними та достатньо стабільними».

Ну і також свою роль відіграє правильна орієнтація спостерігача. Цілком можливо, що за подібних умов ефект можна побачити на інших планетах (раніше астрономи спостерігали глорію на Венері).

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