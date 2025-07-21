ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300

Професійний монітор ASUS ProArt PA32QCV / ASUS

ASUS підготувала до випуску новий монітор ProArt Display PA32QCV, орієнтований на професійних творців контенту: відеоредакторів, дизайнерів, фотографів. Ця 32-дюймова модель (фактично 31,5 дюйма корисної діагоналі) з високою точністю передачі кольорів та індивідуальним заводським калібруванням.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Новинка підтримує роздільну здатність 6K (6016×3384 пікселів). ASUS стверджує, що це на 145% більше площі екрана, ніж у 4K-дисплея. Це допоможе розмістити більше візуальної інформації на екрані. Пристрій забезпечує щільність пікселів 218 ppi.

Монітор ASUS ProArt PA32QCV виготовлений на базі пласкої панелі IPS. Він охоплює 98% колірної DCI-P3 та 100% — sRGB. Також ця модель забезпечує точність передачі кольорів Delta E<2. Додатково згадується про підтримку HDR10 та VESA DisplayHDR 600. Частота оновлення зображення становить 60 Гц. Для користувачів Mac виробник пропонує пресет M Model-P3 для точного підбору кольорів та підтримку macOS через програмне забезпечення DisplayWidget Center.

ASUS реалізувала в ProArt PA32QCV ергономічну конструкцію з можливістю нахилу, обертання, повороту та регулювання висоти панелі. Новинка підтримує Light Sync — технологію, яка за допомогою датчиків освітлення регулює підсвітку, забезпечуючи стабільність зображення незалежно від умов у приміщенні. Підключення відбувається через інтерфейси Thunderbolt 4 (із живленням потужністю 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4. Також є вбудований USB-хаб. Функція Auto KVM дозволяє перемикатись між двома підключеними комп’ютерами, використовуючи одну клавіатуру й мишу.

Новий монітор ASUS ProArt PA32QCV надійде у продаж у серпні. Його ціна становить $1299. До новинки також додається тримісячна підписка на Adobe Creative Cloud.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: techpowerup, videocardz